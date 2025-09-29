Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ορκίστηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα - Πότε αναμένεται η άφιξή της

Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ορκίστηκε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα - Πότε αναμένεται η άφιξή της

Kimberly Guilfoyle, fiancé of Donald Trump Jr., listens as Republican presidential candidate former President Donald Trump speaks at a caucus night party in Des Moines, Iowa, Monday, Jan. 15, 2024. (AP Photo/Andrew Harnik)

Associated Press
Άνοιξε ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Στην τελετή ορκομωσίας που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας - τοπική ώρα ΗΠΑ- στο State Department παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβεως.

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Είχε προηγηθεί, έστω και με καθυστέρηση, η επικύρωση του διορισμού της από την ολομέλεια της Γερουσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί από τον Αμερικανό Πρόεδρο για νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024.

Το ταξίδι της στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα

«Σήμερα, η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στην Πρέσβη Guilfoyle και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των Η.Π.Α. και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ελλάδα υπό την ηγεσία της!», αναφέρει στην ανάρτησή της η αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα που συνόδευσε με μία φωτογραφία.

https://www.instagram.com/p/DPMtPE3Cgxh/

