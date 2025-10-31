ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μέγαρο Μουσικής λόγω εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή συγκεντρώσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας»

ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μέγαρο Μουσικής λόγω εκδήλωσης για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

H νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Απαγορεύτηκε από την Ελληνική Αστυνομία η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο στο Μέγαρο Μουσικής, εν όψει εκδήλωσης για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και κάθε «σχετικής συνάθροισης», σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης το Σάββατο 1-11-2025 και ώρα 16:30' στο Μέγαρο Μουσικής (Πάρκο Ελευθερίας) από μέλη της "Συνέλευσης Αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση" με σύνθημα "Ενάντια στην Υποδοχή της Σιωνίστριας Αμερικανίδας Πρέσβη"» και από την 06:00' ώρα της 1-11-2025 έως και την 06:00' ώρα της 2-11-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ - Λεωφ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλία Ηλιού - Μάχης Αναλάτου - Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου - Εφέσου - Λεωφ. Συγγρού - Λαγουμιτζή - Παναγή Τσαλδάρη - Πειραιώς - Ιερά οδός - Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».

