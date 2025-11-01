Η σύζυγος Καμμένου, ένας βουλευτής και μικρή παρουσία στο Πάρκο Ελευθερίας

Η εκδήλωση δεν τελούσε υπό την αιγίδα της αμερικανικής πρεσβείας ούτε άλλων ελληνοαμερικανών οργανώσεων και είχε ξεκαθαριστεί πως δεν επρόκειτο να μεταβεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ 

AP
Με περιορισμένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας στο Πάρκο Ελευθερίας, με αφορμή την άφιξη της νέας πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η παρουσία του κοινού ήταν ιδιαίτερα μικρή, ενώ μεταξύ των λίγων παρευρισκόμενων διακρίνονταν η σύζυγος του Πάνου Καμμένου, Έλενα Τζούλη, και ένας μόνο βουλευτής.

Από την αμερικανική πρεσβεία είχε γίνει γνωστό ότι η εκδήλωση δεν τελούσε υπό την αιγίδα της, ούτε επρόκειτο για πρωτοβουλία ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, του AHEPA, ή άλλων ομογενειακών φορέων.

Επίσης, όπως είχε μεταδώσει το newsbomb με πληροφορίες από την αμερικανική πρεβεία, στην εκδήλωση δεν επρόκειτο να παραστεί η Αμερικανίδα πρέσβης.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας και μίλησαν η Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, και ο Κοσμάς Πεντάκαλος.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην Αθήνα αργότερα το βράδυ, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens στη λεωφόρο Συγγρού.

H νέα Αμερικανίδα πρεσβευτής έφθασε στην Αθήνα σήμερα το πρωί με ιδιωτική πτήση.

Το δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και το εντυπωσιακό μενού

Μέσα από την εκπομπή, «Χαμογέλα και πάλι» παρουσιάστηκε το μενού του αποψινού δείπνου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το βράδυ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα είναι οικοδέσποινα σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Απαιτείται επίσημο ένδυμα και η βραδιά θα ξεκινήσει στις 19:00 με κοκτέιλ, συνεχίζεται με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 θα έχει χορό. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, τυρί μανούρι ψητά λαχανικά και πέστο ρόκας. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο μοσχαριού σε σάλτσα κόκκινου κρασιού και θυμαριού, καρότα baby γλασαρισμένα με μέλι και σουσάμι, μανιτάρι king oyster και πατατούλες ριζόλ. Και για επιδόρπιο red velvet cake.

H δεύτερη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, καρδιές μαρουλιού, κατσικίσιο τυρί, φράουλες και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά baby, σάλτσα λευκού κρασιού και αρωματικό λάδι βοτάνων και για επιδόρπιο red velvet cake.

Η τρίτη επιλογή περιλαμβάνει για ορεκτικό, Σαλάτα mesclum με αγγούρι, ταλιατέλες, κρουτόν, ντοματίνια και βινεγκρέτ βαλσάμικου. Για κυρίως πιάτο, ψητή μπριζόλα κουνουπιδιού μαριναρισμένη με garam masala, σάλτσα καρύδας και ταχινιού, καρύδια, αποξηραμένες νιφάδες τσίλι και λάδι βασιλικου και για επιδόρπιο red velvet cake.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

