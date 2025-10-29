Δένδιας: Η Άμυνα της χώρας δεν φυλακίζεται στο χθες

Δένδιας: Η Άμυνα της χώρας δεν φυλακίζεται στο χθες

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

Εγκαινιάστηκε το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέφερε πως «η Άμυνα της χώρας δεν φυλακίζεται στο χθες» ενώ παράλληλα σημείωσε πως «η εξέλιξη του κτιρίου συνιστά αλλαγή και πρόοδο».

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού:

«Η εξέλιξη ενός κτιρίου θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Η νέα όψη του κτηρίου εκφράζει τη νέα εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων. Σηματοδοτεί τη μεγάλη μεταρρύθμιση "Ατζέντα 2030" με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές. Η νέα εικόνα δεν είναι αισθητική παρέμβαση, αλλά ο συμβολισμός της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μπορούμε να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το άσχημο τσιμεντένιο κουτί όπως αυτό που ήταν το κτίριο επί δεκαετίες», είπε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Πρόσθεσε πως «τα χθεσινά drones στη Θεσσαλονίκη είναι μόνο μια αρχή». Συμπλήρωσε πως «Οφείλουμε να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του στατικού, είμαστε υποχρεωμένοι να επέμβουμε όπου απαιτείται. Οι αλλαγές πρέπει να εκφράζουν την ατζέντα των φιλόδοξων αλλαγών [...] Το μνημείο δεν είναι ένα μνημείο ταφικής τέχνης. Είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη. Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον. Οι κατακόρυφες έχουν κατεύθυνση τον ουρανό, το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες. Το κτίριο είναι λιτό όχι φλύαρο, τις δημοκρατίες τις εκφράζουν τα λιτά. Ο εκσυγχρονισμός του υπουργείου θα ολοκληρωθεί κατά συντριπτικό ποσοστό με δωρεές χωρίς να βαρύνει τον Έλληνα πολίτη.

»Η Άμυνα της χώρας δεν φυλακίζεται στο χθες, πορεύεται στο 21ο αιώνα με αποφασιστικότητα και τόλμη αλλά και με αισθητική και περιβαλλοντική συνείδηση.

»Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό που πίστεψε στην "Ατζέντα 2030" και τη στηρίζει γιατί γνωρίζω καλά ότι δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος. Οι επιλογές αυτές όμως θα επιτρέψουν στον ελληνισμό να διαθέτει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Η Ελλάδα πορεύεται σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Στον 21ο αιώνα η ισχύς δημιουργεί δίκαιο. Might makes right αντί για right makes might, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Η αποτροπή διά της ισχύος είναι όρος της εθνικής μας επιβίωσης, αλλιώς ο ελληνικός λαός δεν θα είναι κύριος της μοίρας του...»

