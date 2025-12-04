Δαβάκης: «Τα Rafale είναι η σημαντικότερη εξοπλιστική ένεση ισχύος των τελευταίων δεκαετιών»

Στη Βουλή η σύμβαση για την εν συνεχεία υποστήριξη με ανταλλακτικά των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale

Newsbomb

Δαβάκης: «Τα Rafale είναι η σημαντικότερη εξοπλιστική ένεση ισχύος των τελευταίων δεκαετιών»
SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τίτλο «Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Τροποποίησης της υπό στοιχεία 014Γ/20 Σύμβασης για την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση και Νίκη, «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «όχι».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί «κενού ενημέρωσης» και στο αίτημά τους για κατάθεση στη Βουλή του συνόλου των απορρήτων τμημάτων της υπό συζήτησης σύμβασης.

Επικαλούμενος την εμπειρία του στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των εξοπλιστικών, ο κ. Δαβάκης τόνισε ότι ουδέποτε στα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον λειτουργίας της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχουν μοιραστεί αντίγραφα απορρήτων τεχνικών παραρτημάτων ή συμβάσεων εξοπλιστικών στα μέλη της Επιτροπής, ενώ η αναλυτική ενημέρωση τους γίνεται με ειδικά περιεκτικά ενημερωτικά και προφορικά από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς ποτέ να υπάρξει κενό ενημέρωσης για τους βουλευτές.

Όπως ανέφερε: «Ρωτώ ανοιχτά τους συναδέλφους της Επιτροπής Εξοπλιστικών: Πόσες φορές τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν μοιραστεί γραπτά παραρτήματα ή κείμενα συμβάσεων στην επιτροπή; Όταν ψηφίσαμε την αρχική σύμβαση προμήθειας των Rafale, μας είχαν μοιραστεί απόρρητα τεχνικά παραρτήματα;».

Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος της ομιλίας του, ο υφυπουργός τόνισε ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει προσφέρει περισσότερη ενημέρωση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σε σχέση με το παρελθόν.

Αναφερόμενος στην ουσία του νομοσχεδίου, εξήγησε ότι η τροποποίηση αφορά την τετραετή χρονική επέκταση της σύμβασης και αύξηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του συνόλου των υποστηριζόμενων ωρών πτήσης, με στόχο να διατηρηθεί το υψηλότατο επίπεδο διαθεσιμότητας των Rafale και για την επόμενη τετραετία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα Rafale αποτελούν τη «σημαντικότερη εξοπλιστική ένεση ισχύος των τελευταίων δεκαετιών στην Πολεμική μας Αεροπορία.

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων, μεγάλης επιχειρησιακής εμβέλειας, με δικτυοκεντρική και διαλειτουργική φιλοσοφία, καθώς και ισχυρούς και σύγχρονους αισθητήρες. Ενισχύει και επεκτείνει σημαντικά τη δυνατότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων να στοχοποιούν ίχνη πέρα από τα όρια του ορίζοντα και να εκτελούν αποστολές ναυτικής κρούσης και βομβαρδισμούς στόχων με ακρίβεια».

Αναφερόμενος στο θέμα της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής –και απαντώντας στην αντιπολίτευση– υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο αφορά σε τροποποίηση υπαρκτής και ενεργούς σύμβασης, η οποία συνάφθηκε προ πενταετίας, πριν από τη δέσμευση για 25% συμμετοχή, και όχι σε διαπραγμάτευση από μηδενική βάση.

Ακόμη, επεσήμανε ότι η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη αναλάβει τη συντήρηση του συστήματος σε συνεργασία με την κατασκευάστρια κοινοπραξία. «Είναι άδικο να κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία ότι δεν προάγει την αμυντική μας βιομηχανία, όταν εμείς είμαστε αυτοί που όχι μόνο ανακοίνωσαν, αλλά υλοποίησαν και το 25%, κάνοντας την αρχή στην κατασκευή της 4ης φρεγάτας Belh@rra», σημείωσε.

Απαντώντας σε αναφορές για ζητήματα διαθεσιμότητας σε περίοδο κρίσης, τόνισε ότι με την τρέχουσα σύμβαση έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Δαβάκης ζήτησε από την αντιπολίτευση έστω και την τελευταία στιγμή πριν από την ψηφοφορία, να αναθεωρήσει τις ενστάσεις της και να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή που γίνεται για την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας και εκείνων όλων οι οποίοι «είναι απαλλαγμένοι από πολιτικές ρητορείες και ιδιοτέλειες και αγωνίζονται κάθε μέρα για να είναι οι ουρανοί μας γαλανοί».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:38SCENARIO

Ο «πράσινος» Τσίπρας και η αριστερά του εξώστη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική σήμερα ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Στο στόχαστρο η Ferrari του «τυχερού» Χρήστου Μαγειρία

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «112» στην ανατολική Μάνη – Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ζάκυνθο – Έκλεισε τμήμα της Εγνατίας στην Κομοτηνή – Ισχυρές καταιγίδες και στην Κρήτη – Κλειστά αύριο τα σχολεία στη Ρόδο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ανέπτυξε εφαρμογή που δείχνει την τοποθεσία των stalkers σε πραγματικό χρόνο

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας συνάντησε τον Ιάπωνα ομόλογό του: Τι είπαν για Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας - Συνθήκες Λωζάνης και Μοντρέ

13:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Λίβερπουλ τίμησε τα γενέθλια του Ζότα - «Για πάντα στις καρδιές μας»

13:26LIFESTYLE

Δείτε τη Τζόαν Μπαέζ στα 84 της να παρουσιάζει... διαφορετικά την ποιητική της συλλογή

13:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Stranger Things 5: Κατέρριψε κάθε ρεκόρ του Netflix με 59,6 εκατ. προβολές μέσα σε πέντε ημέρες

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλείνουν σχολεία σε όλη τη χώρα - Πού δεν θα γίνει μάθημα (η λίστα ανανεώνεται)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Πορεία με τρακτέρ και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής – Δείτε βίντεο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ξεκίνησαν τα προβλήματα στη Ζάκυνθο - Πλημμύρισαν δρόμοι

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία

12:52ΕΛΛΑΔΑ

55χρονος κυνήγησε χτύπησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του στη Θάσο - Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Νότιο Σουδάν: Ένοπλος έκανε αεροπειρατεία σε αεροσκάφος - Ζήτησε από τον πιλότο να πάει στο Τσαντ

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Ομάδα εργασίας για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του «112» στη Λακωνία – Ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων σε τμήμα της Εγνατίας Οδού - Πώς μπορούν να κινηθούν οι οδηγοί

12:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Οικογένειες θυμάτων δηλώνουν παράσταση για την υποστήριξη κατηγορίας εις βάρος του Τριαντόπουλου

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές της Αττικής πού θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Το γεμάτο συμβολισμούς ταξίδι του Πούτιν στην Ινδία - Πετρέλαιο, άμυνα και γεωπολιτική στην ατζέντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:52ΕΛΛΑΔΑ

55χρονος κυνήγησε χτύπησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του στη Θάσο - Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές της Αττικής πού θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του «112» στη Λακωνία – Ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλείνουν σχολεία σε όλη τη χώρα - Πού δεν θα γίνει μάθημα (η λίστα ανανεώνεται)

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Πολύζου στο Ratpack για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

12:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλόκο» σε 400 ταξί που θέλουν να πάνε στο Κιάτο – Απαγόρευση από την Τροχαία

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κατάληψη στο ΥΠΑΑ στην πλατεία Kάνιγγος από το σύλλογο εργαζομένων

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ