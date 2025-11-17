Πυρηνικός πύραυλος από Rafale: Η γαλλική επιχείρηση με την ονομασία «Διομήδης»

Η τριακονταετής πορεία του ASMPA και οι δυνατότητές του 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πυρηνικός πύραυλος από Rafale: Η γαλλική επιχείρηση με την ονομασία «Διομήδης»

Οι Γάλλοι παρουσίασαν επίσημα τον υπερηχητικό πυραύλο αέρος-εδάφους τύπου ASMPA-R, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαχητικό αεροσκάφος Dassault Rafale

Οι Γάλλοι παρουσίασαν επίσημα τον υπερηχητικό πυρηνικό πύραυλο αέρος-εδάφους τύπου ASMPA-R, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαχητικό Dassault Rafale, έχει επιχειρησιακή εμβέλεια 600 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή ισχύος έως 300 κιλοτόνων.

Η Κατρίν Βωτρέν, υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση για την γαλλική επιχείρηση με την ονομασία «Διομήδης»:

Επιχείρηση DIOMEDE: ένα Rafale πραγματοποίησε σήμερα με επιτυχία μια δοκιμαστική εκτόξευση του βελτιωμένου στρατηγικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς αέρος-επιφάνειας (ASMPA-R), χωρίς φορτίο, στο τέλος μιας πτήσης που αντιπροσώπευε μια πυρηνική επιδρομή.

Αυτή είναι η δεύτερη εκτόξευση του ASMPA-R και η πρώτη που πραγματοποιήθηκε από την Πυρηνική Αεροναυτική Δύναμη (FANU). Η εκτόξευση αυτή πραγματοποιείται λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας (OSE) του πυραύλου ASMPA-R στο πλαίσιο της FANU. Ο πύραυλος αυτός βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία στις Στρατηγικές Αεροπορικές Δυνάμεις (SAF) από το 2023.

Αυτή η επιτυχημένη επιχείρηση, που είχε προγραμματιστεί από καιρό, εκπληρώνει τον στόχο που έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ολοκληρώνει τη διαδικασία ανανέωσης των δυνατοτήτων του αεροπορικού πυρηνικού σκέλους, όπως προβλέπεται από τον Νόμο για τον Στρατιωτικό Προγραμματισμό (2024-2030).

Η FANu είναι η Ναυτική Πυρηνική Αεροπορική Δύναμη της Γαλλίας, η οποία αναφέρεται στην ομάδα αεροπλανοφόρων με πυρηνική πρόωση του Γαλλικού Ναυτικού, Charles de Gaulle, και στην αεροπορική πτέρυγα μαχητικών αεροσκαφών Rafale M που επιβαίνει σε αυτήν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πύραυλος βρίσκεται σε υπηρεσία με τις Γαλλικές Στρατηγικές Αεροπορικές Δυνάμεις (FAS), μέρος της Γαλλικής Αεροπορίας και Διαστημικής Δύναμης, από το 2023.
Τόσο η αεροπορία όσο και το ναυτικό χρησιμοποιούν παραλλαγές Rafale ως πλατφόρμες εκτόξευσης για αυτούς τους πυραύλους.

Η πρώτη δοκιμή

Η Γαλλική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση του ASMPA-R από ένα μαχητικό αεροσκάφος Rafale το 2023. Ωστόσο, στις εικόνες που δημοσίευσε η Γαλλική Πολεμική Αεροπορία, ο πύραυλος ήταν εντελώς καλυμμένος. Δημοσιεύθηκε και μια άλλη φωτογραφία από τη δοκιμαστική εκτόξευση, αλλά η ποιότητά της ήταν τόσο χαμηλή που δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση των λεπτομερειών του όπλου.

Η τριακονταετής πορεία του ASMPA: Από το ASMPA στο ASMPA-A και στο ASMPA-R

Το ASMPA-R είναι ένας πύραυλος αέρος-επιφάνειας μεσαίου βεληνεκούς, με υγρό καύσιμο, κινητήρα ramjet και πυρηνική ικανότητα, ο οποίος μπορεί να φτάσει σε υπερηχητικές ταχύτητες έως και Mach 3. Πριν από την κύρια ανάφλεξη, ο πύραυλος ενισχύεται από ένα εσωτερικό φυσίγγιο στερεού καυσίμου για να επιτύχει την απαιτούμενη ταχύτητα εκτόξευσης.

Το ASMPA-R, που είναι η δεύτερη αναβάθμιση του πυραύλου κρουζ ASMPA, έχει εμβέλεια 600 χλμ.. Η προηγούμενη έκδοση ASMPA-A, που ήταν ήδη σε υπηρεσία των Γαλλικών Ναυτικών Δυνάμεων, είχε εμβέλεια 500 χλμ. Ωστόσο, και οι δύο εκδόσεις μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως Mach 3.

Κυκλοφορούν εικασίες σχετικά με το αν το ASMPA-R θα διαθέτει επίσης μια νέα πυρηνική κεφαλή. Η προηγούμενη έκδοση, ASMPA-A, έφερε μια πυρηνική κεφαλή σχεδιασμού TNA με αναφερόμενες ρυθμίσεις απόδοσης που κυμαίνονταν από 100 έως 300 κιλοτόνους.

Ο ASMPA-A άρχισε να χρησιμοποιείται το 2009. Αν και οι εκδόσεις των πυραύλων μοιάζουν εξωτερικά, υπάρχουν λεπτές διαφορές μεταξύ του ASMPA-A και του ASMPA-R. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν κεντρικά τοποθετημένες εισόδους αέρα, μέρος των συστημάτων πρόωσης ramjet. Ωστόσο, ο σχεδιασμός των πτερυγίων της ουράς είναι διαφορετικός. Η παραλλαγή A διέθετε μικρότερα πτερύγια στο πίσω μέρος και μεγαλύτερα στο μπροστινό μέρος. Ωστόσο, η παραλλαγή R αντιστρέφει αυτή τη διάταξη, με μεγαλύτερα πτερύγια στο πίσω μέρος και μικρότερα στο μπροστινό μέρος.
Το ASMPA-A ήταν η αναβαθμισμένη έκδοση του ASMPA, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 1986. Το ASMPA είχε μέγιστη εμβέλεια 300 χλμ. (186 μίλια).

