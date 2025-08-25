Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

To μαχητικό αεροσκάφος F-35 που "κλειδώθηκε" από το Rafale

Το γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος Rafale, του οποίου οι δυνατότητες συζητήθηκαν πολύ μετά την πρόσφατη σύγκρουση Ινδίας - Πακιστάν, φαίνεται να έκανε την απόλυτη έκπληξη.

Ένα δικινητήριο μαχητικό αεροσκάφος Rafale φέρεται να «κλείδωσε» και κατ΄επέκτασιν να «σκότωσε» σε προσομοίωση μάχης το αμερικανικό μαχητικό F-35 σε μια πολυεθνική στρατιωτική άσκηση. Το περιστατικό συνέβη στη Φινλανδία.

Ως το νεότερο μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία φιλοξένησε την άσκηση Trident Atlantic 25, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άσκηση τακτικής και επιχειρησιακής εκπαίδευσης διάρκειας δύο εβδομάδων πραγματοποιήθηκε σε διάφορες τοποθεσίες της σκανδιναβικής χώρας από τις 16 έως τις 27 Ιουνίου.

Όσον αφορά τα τακτικά αεροσκάφη, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF) έστειλε τα F-35A Lightning II και F-15E, ενώ η Πολεμική Αεροπορία της Φινλανδίας συμμετείχε με F/A-18 Hornets. Εν τω μεταξύ, οι Γαλλικές Αεροπορικές και Διαστημικές Δυνάμεις έστειλαν Rafale, και η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία ανέπτυξε το Eurofighter Typhoon.

«Αυτού του είδους οι ασκήσεις, για εμάς, σημαίνουν να εκπαιδευτούμε μαζί», δήλωσε ο συνταγματάρχης της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστημικής Δύναμης, Vincent, πιλότος αεροσκάφους Rafale κατά την περίοδο εκείνη. «Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να πολεμήσουμε μαζί και γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε και να κατανείμουμε τις δυνατότητές μας».

Το επίμαχο βίντεο

Είναι ενδιαφέρον ότι ο επίσημος λογαριασμός στο X της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστημικής Δύναμης δημοσίευσε στις 20 Αυγούστου ένα βίντεο από την άσκηση Trident Atlantic 25 με κάτι που μοιάζει με προσομοίωση άσκησης, δύο μήνες δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω πολυεθνικών ασκήσεων.

Στο 0:15 του βίντεο, ένας Γάλλος πιλότος Rafale φαίνεται να κλειδώνει ένα F-35 από το IRST (Infrared Search and Track) του σε έναν βασικό ελιγμό μαχητικών (BFM), που έχουμε μάθει να αποκαλούμε αερομαχία (dogfight), εντός οπτικού πεδίου. Το καρέ δείχνει ένα κοντινό πλάνο της οριοθέτησης του στόχου καθώς το βίντεο προχωρά, σηματοδοτώντας την κατάρριψη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι «σκοράρισμα» στην εκπαίδευση σημαίνει μόνο το κλείδωμα του ραντάρ και όχι την πραγματική εκτόξευση του πυραύλου προς τον στόχο. Αφού έθεσε το F-35 σε παραμέτρους βολής, ο πιλότος του Rafale θεωρείται ότι πέτυχε την εικονική κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς.

Στην πραγματικότητα, το F-35 θα έπρεπε να είχε λάβει τον ήχο κλειδώματος του ραντάρ στον RWR (δέκτη προειδοποίησης ραντάρ) όταν εντοπίστηκε και κλειδώθηκε από τον αντίπαλο, όπως δήλωσε ένας εμπειρογνώμονας στο EurAsian Times.

Η ανάρτηση δεν έκανε καμία αναφορά στην αερομαχία.

Είναι η πρώτη φορά που ένας συμμετέχων στο Trident Atlantic 25 αποκαλύπτει την αερομαχία στην οποία το Rafale «κλείδωσε» το F-35, ένα αεροσκάφος που θεωρείται ανώτερο από πολλές απόψεις.

Το βίντεο της αναμέτρησης αναδημοσιεύθηκε από χρήστες του διαδικτύου (κυρίως Γάλλους), οι περισσότεροι από τους οποίους τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο το γαλλικό Rafale, ένα μαχητικό 4,5ης γενιάς, κυριάρχησε και κατάφερε να «καταρρίψει» εικονικά το αμερικανικό μαχητικό 5ης γενιάς με μεγάλη εμπειρία σε μάχες.

