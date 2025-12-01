Reuters: Η Airbus αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα ποιότητας σε δεκάδες αεροσκάφη A320

Η Airbus ανακάλυψε ένα πρόβλημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, δήλωσαν πηγές του κλάδου σήμερα (1/12) Το αναφερόμενο ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει φτάσει σε αεροσκάφη σε λειτουργία, δήλωσαν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Η προέλευση του προβλήματος δεν κατέστη δυνατή η άμεση αναγνώριση. Προέκυψε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη απαιτητικών στόχων παράδοσης για το νέο έτος. Πηγές της αεροναυπηγικής βιομηχανίας δήλωσαν ότι η κατασκευάστρια αεροσκαφών παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, ανεβάζοντας το σύνολο για το έτος μέχρι στιγμής σε 657.

Στοχεύει σε περίπου 820 παραδόσεις για το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε ρεκόρ απόδοσης άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο. Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

