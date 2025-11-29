Airbus A320 καθηλωμένα: Χάος σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία – Οι εικόνες από τα αεροδρόμια

Οι αερομεταφορές σε όλο τον κόσμο ανατράπηκαν σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, μετά την απόφαση για τον άμεσο έλεγχο περίπου 6.000 αεροσκαφών Airbus A320, λόγω σοβαρής δυσλειτουργίας λογισμικού που επηρεάζει τα συστήματα πτήσης.

Στο αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο, ουρές δεκάδων μέτρων σχηματίστηκαν το πρωί μπροστά στα γκισέ της All Nippon Airways (ANA), που βρέθηκε αντιμέτωπο με μαζικές ακυρώσεις. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι ακύρωσε τουλάχιστον 95 εσωτερικές πτήσεις, επηρεάζοντας περισσότερους από 13.000 επιβάτες. Ένας εξ αυτών δήλωσε στη Nippon TV πως αναγκάστηκε να ταξιδέψει με τρένο για να φτάσει στον προορισμό του, διαδρομή περίπου επτά ωρών.

Στην Αυστραλία, η Jetstar – θυγατρική της Qantas – ανακοίνωσε ότι 90 πτήσεις επηρεάστηκαν, ενώ 34 αεροσκάφη της χρειάζονται άμεση αναβάθμιση λογισμικού. Ακυρώσεις καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, αλλά και σε Ουέλινγκτον και Κουίνσταουν στη Νέα Ζηλανδία.

Η Air France ακύρωσε περίπου 30 πτήσεις το βράδυ της Παρασκευής, ενημερώνοντας το Σάββατο ότι προσπαθεί να μεταφέρει όλους τους ταξιδιώτες της, με εξαίρεση τις πτήσεις του δικτύου Καραϊβικής. Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό δήλωσε πως ο αντίκτυπος στο εθνικό δίκτυο ήταν «περιορισμένος», χάρη στις ενημερώσεις λογισμικού που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Airbus αποκάλυψε ότι ο έλεγχος στις ΗΠΑ, στις 30 Οκτωβρίου, έδειξε πως ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα των συστημάτων ελέγχου πτήσης των A320.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας εξέδωσε οδηγία προς όλους τους χειριστές να προχωρήσουν άμεσα στη διόρθωση, προειδοποιώντας για «βραχυπρόθεσμες διαταραχές» στα προγράμματα πτήσεων.

Η αναβάθμιση έρχεται σε μια από τις πιο φορτωμένες περιόδους για τις ΗΠΑ, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί επιστρέφουν από τις διακοπές των Ευχαριστιών, επιτείνοντας την αναστάτωση στο παγκόσμιο δίκτυο πτήσεων.

