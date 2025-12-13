Κινέζικα και ρωσικά πυρηνικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη σε κοινή επίδειξη δύναμης στον Ειρηνικό -Βίντεο

Η Πολεμική Αεροπορία του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας και οι Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική περιπολία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων στη Βορειοανατολική Ασία και συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Κινέζικα βομβαρδιστικά μέσου βεληνεκούς H-6K και ρωσικά βομβαρδιστικά διηπειρωτικού βεληνεκούς Tu-95MS πραγματοποίησαν οκτάωρη αεροπορική περιπολία πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, την Ανατολική Κίνα και τον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η Κίνα και η Ρωσία είναι οι μόνες χώρες που παράγουν σήμερα στρατηγικά βομβαρδιστικά, συγκεκριμένα τα H-6 και τα διηπειρωτικού βεληνεκούς Tu-160 αντίστοιχα. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν κατασκευάσει βομβαρδιστικά αεροσκάφη από το 2000, είναι οι μόνες χώρες που διαθέτουν τέτοια αεροσκάφη.

Η στρατηγική σημασία της κοινής επίδειξης

Οι συντονισμένες στρατιωτικές ασκήσεις πάνω από τον δυτικό Ειρηνικό από τα ρωσικά και τα κινεζικά βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη επίδειξη κοινής στρατηγικής δύναμης.

Το στρατηγικό μήνυμα αποτυπώνεται στα εξής:

• Πλατφόρμες μακράς εμβέλειας με πυρηνική ικανότητα

• Κοινά σχέδια πτήσης πάνω από βασικούς διαδρόμους του Ειρηνικού

• Λειτουργία σε διεθνή εναέριο χώρο, αλλά με σκόπιμη ορατότητα

• Χρονοδιάγραμμα που συμπίπτει με την αύξηση των εντάσεων γύρω από την Ταϊβάν και την Ιαπωνία

Με λίγα λόγια όπως συμφωνούν πολλοί αναλυτές, Πεκίνο και Μόσχα δοκιμάζουν ανοιχτά τη διαλειτουργικότητα, τους κοινούς στόχους και τις συντονισμένες επιχειρήσεις.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι: Όταν οι στόλοι βομβαρδιστικών αεροσκαφών δύο πυρηνικών δυνάμεων κινούνται ως ένας σχηματισμός πάνω από τον Ειρηνικό, η Δύση πρέπει να το ερμηνεύσει ως μια πρόβα για περιφερειακή κλιμάκωση

Κοινές περιπολίες στο παρελθόν

Όπως αναφέρει το militarywatchmagazine.com η Κίνα και η Ρωσία έχουν διεξάγει πολλαπλές κοινές περιπολίες με βομβαρδιστικά αεροσκάφη από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, με σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξή τους να αποτελεί η ανάπτυξη βομβαρδιστικών αεροσκαφών H-6 από ρωσικό έδαφος και, τον Ιούλιο του 2024, η πρώτη περιπολία με κινεζικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας χρησιμοποιώντας βάσεις στη Ρωσία.

Η εμβέλεια του H-6 έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με την ενσωμάτωση νέων, πιο αποδοτικών κινητήρων και τη χρήση πιο προηγμένων υλικών σύνθετου σκελετού, αυξάνοντας την αποδοτικότητα καυσίμου και τη μεταφορική ικανότητα.

Το κινεζικό αεροσκάφος έχει επίσης ενσωματώσει όλο και πιο εξελιγμένους και μεγαλύτερης εμβέλειας πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων, επιτρέποντας επιθέσεις σε ολόκληρο τον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών περιοχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσφατη εισαγωγή του αεροσκάφους ανεφοδιασμού YY-20 σε υπηρεσία και η ταχεία αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων αεροσκαφών έχουν επίσης προσφέρει ικανότητα εναέριου ανεφοδιασμού, επιτρέποντας στα H-6 να επιχειρούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις στον Ειρηνικό.

