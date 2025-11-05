Εντολή Πούτιν για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών ως απάντηση στις «σοβαρές δηλώσεις Τραμπ»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραχωρεί συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών στο Ντουσανμπέ του Τατζικιστάν, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ως «σοβαρές» χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος τις δηλώσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, στη σκιά και της άσκησης των ΗΠΑ τον Οκτώβριο με την ανάπτυξη προληπτικής επίθεσης πυρηνικών πυραύλων στη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ώρα που το FOX News αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III (ICBM) χωρίς κεφαλή από τη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, που προσγειώθηκε στα νησιά Μάρσαλ, μια εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές.

⚡ The United States has tested a Minuteman III intercontinental ballistic missile — without a warhead, but capable of carrying a nuclear one



The test launch was carried out from Vandenberg Space Force Base in California. The missile traveled about 4,200 miles and reached its… pic.twitter.com/E6kzq1iQ3u — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος, αν και ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα θα αναγκαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εάν τα μέρη της CTBT (Συμφωνία για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών) αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές δοκιμές, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να απομακρυνθεί από τη συνθήκη.

«Ταυτόχρονα, πράγματι, στο μήνυμα προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση το 2023, είπα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλα κράτη που είναι μέρη της σχετικής συνθήκης διεξάγουν τέτοιες δοκιμές, τότε η Ρωσία θα πρέπει επίσης να λάβει τα κατάλληλα αντίποινα ανάλογα», φέρεται να είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το TASS.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, υπεραμύνθηκε της άμεσης έναρξης των προετοιμασιών για πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον αναπτύσσει ενεργά στρατηγικά επιθετικά όπλα.

Από την πλευρά του ο διευθυντής της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, ζήτησε χρόνο για να προετοιμάσει προτάσεις σχετικά με την κατάσταση που σχετίζεται με την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διεξάγει πυρηνικές δοκιμές.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι οι βουλευτές ανησυχούν για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν.

Διαβάστε επίσης