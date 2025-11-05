Εντολή Πούτιν για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών ως απάντηση στις «σοβαρές δηλώσεις Τραμπ»

Αναγκασμένη η Μόσχα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εάν δεν τηρηθεί η Συμφωνία για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εντολή Πούτιν για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών ως απάντηση στις «σοβαρές δηλώσεις Τραμπ»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραχωρεί συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών στο Ντουσανμπέ του Τατζικιστάν, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Pool Sputnik Kremlin/Vladimir Smirnov
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως «σοβαρές» χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος τις δηλώσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, στη σκιά και της άσκησης των ΗΠΑ τον Οκτώβριο με την ανάπτυξη προληπτικής επίθεσης πυρηνικών πυραύλων στη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, την ώρα που το FOX News αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III (ICBM) χωρίς κεφαλή από τη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, που προσγειώθηκε στα νησιά Μάρσαλ, μια εβδομάδα αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές.

Ο Ρώσος πρόεδρος, αν και ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα θα αναγκαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εάν τα μέρη της CTBT (Συμφωνία για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών) αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές δοκιμές, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να απομακρυνθεί από τη συνθήκη.

«Ταυτόχρονα, πράγματι, στο μήνυμα προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση το 2023, είπα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλα κράτη που είναι μέρη της σχετικής συνθήκης διεξάγουν τέτοιες δοκιμές, τότε η Ρωσία θα πρέπει επίσης να λάβει τα κατάλληλα αντίποινα ανάλογα», φέρεται να είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το TASS.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, υπεραμύνθηκε της άμεσης έναρξης των προετοιμασιών για πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον αναπτύσσει ενεργά στρατηγικά επιθετικά όπλα.

Από την πλευρά του ο διευθυντής της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, ζήτησε χρόνο για να προετοιμάσει προτάσεις σχετικά με την κατάσταση που σχετίζεται με την ικανότητα της Ουάσιγκτον να διεξάγει πυρηνικές δοκιμές.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι οι βουλευτές ανησυχούν για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Χριστιάνα και Σοφία παίζουν επικίνδυνα – Ποιοι την «πληρώνουν»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: «Τρέχουν» οι ρυθμίσεις οφειλών - Νέο ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Οι 7 άξονες για την επόμενη χρονιά - Από τη δίκαιη φορολογία έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πλάνα: Στιγμές πριν την τραγωδία στο γήπεδο - Ο προπονητής κατέρρευσε στη μέση του αγώνα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

17:41TRAVEL

Θάσος: Βραβεύτηκε ως κορυφαίος ελληνικός αυθεντικός νησιωτικός προορισμός για το 2025

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της επιβίωσης: Οι πρωτόγονοι άνθρωποι νίκησαν την κλιματική αλλαγή με λίθινα εργαλεία

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντιφαλά: «Μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα δέχτηκα… μηνύματα και διέγραψα τα social media»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν δοκιμαστικά τον πύραυλο Minuteman III ικανό να φέρει πυρηνικό φορτίο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

17:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδεις βροχές σε Χανιά και Ρέθυμνο - Επικίνδυνοι οι δρόμοι λόγω φερτών υλικών

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Συγκέντρωση, πίστη, μοναδικός στόχος η νίκη»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαθηματική ανατροπή: Καταρρίπτεται η «Ιδιότητα του Ρούπερτ» έπειτα από 300 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο γαμπρός του 39χρoνου εμπλέκεται στο μακελειό - Όπλο βρέθηκε σε σπηλιά

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις στα social media από το γήπεδο

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Πούτιν για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών ως απάντηση στις «σοβαρές δηλώσεις Τραμπ»

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος χωρίς τέλος: «Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή στρες» έλεγε η Αντζελίνα Τζολί - Γιατί ζητά να δημοσιευθούν τα email της ο Μπραντ Πιτ

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ