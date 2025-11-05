Ρωσία: Ο Πούτιν επαινεί την υπεροχή των νέων πυρηνοκίνητων συστημάτων

Ο πρόεδρος Πούτιν εξήρε τις δυνατότητες των πυρηνοκίνητων όπλων που δοκιμάστηκαν πρόσφατα

Newsbomb

Ρωσία: Ο Πούτιν επαινεί την υπεροχή των νέων πυρηνοκίνητων συστημάτων
Pool EPA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε τη Δευτέρα τις δυνατότητες του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik («Θαλασσοβάτης») και της υπερτορπίλης Poseidon («Ποσειδών»), που δοκιμάστηκαν πρόσφατα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σε τελετή προς τιμήν των ειδικών οι οποίοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των προηγμένων όπλων.

«Αυτό που επιτύχατε έχει, χωρίς ίχνος υπερβολής, ιστορική σημασία για τον λαό μας σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της στρατηγικής ισοτιμίας για τις προσεχείς δεκαετίες – μπορούμε να πούμε ακόμη και για ολόκληρο τον 21ο αιώνα», τόνισε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πούτιν ανακοίνωσε πως στέφθηκε με επιτυχία η δοκιμή ενός νέου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση, υποστηρίζοντας πως είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι ο πύραυλος Burevestnik διένυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων.

Στη χθεσινή εκδήλωση ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε την ταχύτητα του πυραύλου – πάνω από τρεις φορές την ταχύτητα του ήχου – και το σύστημα πυρηνικής πρόωσης.

Αναφερόμενος στην πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon – που στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως είναι ικανή να ισοπεδώσει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό – ο Πούτιν είπε ότι η ταχύτητά της είναι απαράμιλλη.

Δήλωσε πως η Ρωσία ξεκινά τη μαζική παραγωγή του πυραύλου Oreshnik, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη αυτών των προηγμένων όπλων θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην Αρκτική, σε διαστημικές αποστολές, καθώς και στο πρόγραμμα κατασκευής σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη. Συμπλήρωσε πως είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την εξόρυξη σπάνιων μετάλλων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship Athens: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο διπλό

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Συντριβή αεροσκάφους της UPS κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν επαινεί την υπεροχή των νέων πυρηνοκίνητων συστημάτων

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν, έκανε το «4 στα 4» - Η Λίβερπουλ «λύγισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης!

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το στοιχειωμένο χωριό της Κρήτης που κάποτε έσφυζε από ζωή

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1 (τελικό): Έχασε τη νίκη στο 93ο λεπτό!

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μόργκαν Φρίμαν: Η επικη απάντηση που έδωσε όταν τον ρώτησαν για την καθημερινή του ρουτίνα στα 88 του

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Eκλογές στη Νέα Υόρκη - Τραμπ προς Εβραίους: Μην ψηφίσετε τον Μαμντάνι, σας μισεί

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της Φύσης: Το ελάφι του πατέρα Δαβίδ αναγεννάται στην Κίνα 125 Χρόνια μετά την εξαφάνιση

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στο Ρέθυμνο: Νοέμβριος και ακόμη κολυμπούν οι τουρίστες

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης «παρέλυσαν» μετά τον εντοπισμό drones

23:15TRAVEL

Πάρος, Σύρος και Κίμωλος ξεχωρίζουν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης

23:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ! Τι κάνεις;» - Τα ελληνικά του Τζόκοβιτς

23:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (6/11)

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Αρκετά μεγάλη επικοινωνιακή αστοχία

22:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Τα δάκρυα του Τζόκοβιτς για τον τενιστικό πατέρα του, Νίκι Πίλιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1 (τελικό): Έχασε τη νίκη στο 93ο λεπτό!

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το στοιχειωμένο χωριό της Κρήτης που κάποτε έσφυζε από ζωή

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μόργκαν Φρίμαν: Η επικη απάντηση που έδωσε όταν τον ρώτησαν για την καθημερινή του ρουτίνα στα 88 του

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

20:40ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

10:32MEN'S GUIDE

Survivor: Οι «απαγορευμένες» φωτογραφίες της Έλενας Κρεμλίδου (pics+vid)

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ