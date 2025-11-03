Ρωσία: Εγκανιάστηκε το υποβρύχιο «Khabarovsk» - Σχεδιασμένο για το «Ποσειδών»

Η Ρωσία εγκανίασε το νέο υποβρύχιο σε τελετή το Σάββατο.

Η Ρωσία εγκανίασε ένα νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο με το όνομα «Khabarovsk» («Χαμπαρόβσκ»), σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το πυρηνικό υποβρύχιο καθελκύστηκε στο Σεβεροντβίνσκ στην ακτή της Λευκής Θάλασσας, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, με τους Ρώσους αξιωματούχους να τονίζουν ότι σκοπός του είναι να μεταφέρει το πυρηνικό υποβρύχιο drone «Ποσειδών».

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της κάτω βουλής της Ρωσίας, δήλωσε ότι το «Ποσειδών» μπορεί να εξολοθρεύσει «ολόκληρα κράτη» και ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα, αναφέρει η gazeta.ru.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για εμάς – το βαρύ πυρηνικό αντιτορπιλικό Khabarovsk πέφτει στο νερό από το διάσημο ναυπηγείο Sevmash», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου.

Τόνισε ότι το Khabarovsk θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων συνόρων της Ρωσίας και στην προστασία των εθνικών της συμφερόντων σε διάφορα μέρη των ωκεανών του πλανήτη.

Russia is running so low on everything, its decided to launch another newly completed Nuclear submarine the Khabarovsk



One of the most modern and secretive submarines on earth. Designed to carry the devastating "Posiedon" nuclear torpedo. pic.twitter.com/JCoB5V7LBc — Chay Bowes (@BowesChay) November 1, 2025

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, το Khabarovsk μπορεί να μεταφέρει έως και 12 τορπίλες «Ποσειδών», οι οποίες λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια και θεωρούνται το πιο προηγμένο στοιχείο του ρωσικού θαλάσσιου οπλοστασίου.

Ο κ. Μπελούσοφ, που παρευρέθη στην τελετή, δήλωσε ότι το νέο υποβρύχιο θα «ενισχύσει την προστασία των ρωσικών θαλάσσιων συνόρων και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας», προσθέτοντας πως θα ακολουθήσει σειρά δοκιμών πριν ενταχθεί σε υπηρεσία.

A ceremony marking the launch of the nuclear submarine "Khabarovsk" at the Khabarovsk Shipbuilding Plant. The Khabarovsk is considered Russia’s most secret submarine. It is a special-purpose nuclear submarine of Project 09851, designed to carry the Status-6 and (UUV) systems. pic.twitter.com/RQtmnvimjZ — H. Memarian (@HEMemarian) November 1, 2025

Το νέο υποβρύχιο της Μόσχας έχει μήκος περίπου 113–120 μέτρα, εκτόπισμα 10.000 τόνων και πλάτος γύρω στα 10 μέτρα.

Είναι εξοπλισμένο με πυρηνικό αντιδραστήρα, μπορεί να φτάσει ταχύτητες 30–32 κόμβων και να καταδυθεί έως 500 μέτρα βάθος.

Το πλήρωμά του «Khabarovsk» υπολογίζεται σε περίπου 100 άτομα, ενώ μπορεί να παραμείνει εν πλω έως και τρεις μήνες χωρίς ανεφοδιασμό.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το υποβρύχιο μοιράζεται τεχνικά χαρακτηριστικά με τα υποβρύχια κλάσης Borei, αλλά είναι σχεδιασμένο για ειδικές αποστολές, εστιάζοντας στη μεταφορά των υποβρύχιων πυρηνικών drone «Ποσειδών».

And here we have Khabarovsk first look in satellite imagery - courtesy of @vantortech and @SkyfiApp (sorry Vantor, I couldn't find a new logo for the image)

Rough measurements 135 to 140 metres in length, 13.5 width.

No apologies for the watermarks. Fed up with images being… pic.twitter.com/sb0Fz1OItC — planesandstuff (@Topol_MSS27) November 3, 2025

