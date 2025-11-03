Τραμπ στο CBS: «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανεμφανίστηκε στο εμβληματικό τηλεοπτικό πρόγραμμα 60 Minutes του δικτύου CBS, έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας, δίνοντας μια μακρά και ιδιαίτερα αιχμηρή συνέντευξη στη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Κόνελ. Η συνέντευξη, που μαγνητοσκοπήθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο, μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγη ώρα αφότου ο Τραμπ είχε ήδη προκαταβάλει τις απαντήσεις του μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Ωστόσο, όταν η Ο'Κόνελ ρώτησε αν οι μέρες του προέδρου της Βενεζουέλας Μαδούρο ήταν μετρημένες, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα ναι» .

Για τη Νιγηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε «μαζικές δολοφονίες χριστιανών» και προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναπτύξουν δυνάμεις ή να προσφέρουν αεροπορική υποστήριξη για να τις σταματήσουν.

Σε ό,τι αφορά την Κίνα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να «ανταποδώσει» τις πιέσεις του Πεκίνου, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της APEC στην Κορέα.

Είπε ότι απαγόρευσε στην αμερικανική εταιρεία Nvidia να πουλήσει στην Κίνα προηγμένους ημιαγωγούς, ενώ προειδοποίησε πως «ο Σι γνωρίζει τις συνέπειες» που θα έχει ενδεχόμενη εισβολή στην Ταϊβάν.

Για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «είναι έργο του Μπάιντεν» και πως ο ίδιος «τον κληρονόμησε». Υπερασπίστηκε την πρόσφατη φιλοξενία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, υποστηρίζοντας ότι «θα έκανε το ίδιο με κάθε ηγέτη», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk.

«Αν κάνουν πυρηνικές δοκιμές, θα κάνουμε κι εμείς»

Αναφερόμενος στο πυρηνικό πρόγραμμα, ο Τραμπ δήλωσε πως «αφού Ρωσία και Κίνα πραγματοποιούν δοκιμές, θα τις κάνουμε κι εμείς», επιμένοντας στη θέση του παρά τις διευκρινίσεις της δημοσιογράφου ότι οι δύο χώρες δεν έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατες εκρήξεις.