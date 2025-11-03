Τραμπ:«Πρέπει να κάνουμε πυρηνικές δοκιμές»- «Κληρονόμησα αυτόν τον ανόητο πόλεμο» είπε για Ουκρανία

Αναλυτικά, όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην εκπομπή 60 Minutes του CBS.

Τραμπ:«Πρέπει να κάνουμε πυρηνικές δοκιμές»- «Κληρονόμησα αυτόν τον ανόητο πόλεμο» είπε για Ουκρανία
Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ρωσία και η Κίνα κάνουν δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος. «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αστυνομία μετανάστευσης δεν έχει πάει «αρκετά μακριά»

Σε άλλο κομμάτι της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι έφοδοι της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, που επικρίνονται έντονα από αντιπάλους του, δεν πάνε «αρκετά μακριά».

Ο ρεπουμπλικάνος ερωτήθηκε αν θεωρεί πως οι έφοδοι αυτές το «παρατραβάνε», με φόντο γυναίκα που ρίχνεται στο πάτωμα διαδρόμου από αστυνομικό, ρίψεις δακρυγόνων σε συνοικία στο Σικάγο, το παράθυρο αυτοκινήτου καθώς το σπάει αστυνομικός.

«Όχι. Νομίζω είναι δεν έχουν φτάσει αρκετά μακριά», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διατεινόμενος ότι τις «φρενάρουν δικαστές» που «διορίστηκαν από τους (σ.σ. δημοκρατικούς προκατόχους του) Μπάιντεν και Ομπάμα».

Η δημοσιογράφος Νόρα Ο’Ντόνελ τον ρώτησε αν συμφωνεί με τις σκληρές τακτικές που χρησιμοποιούνται.

«Ναι, διότι πρέπει να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς είναι δολοφόνοι, πολλοί απελάθηκαν από τις χώρες τους επειδή είναι εγκληματίες», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς για τις συλλήψεις μεταναστών με λευκό ποινικό μητρώο, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε πως «πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολιτική». «Και αυτή η πολιτική πρέπει να προβλέπει ότι ‘αν μπήκες στη χώρα παράνομα, θα φύγεις’».

«Ωστόσο μπορεί να συνεργαστούμε μαζί σου, θα φύγεις, αλλά μετά θα επιστρέψεις στη χώρα μας νόμιμα».

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή 60 Minutes του CBS.

«Δεν είναι εύθραυστη» η εκεχειρία στη Γάζα

Αναφερόμενος για την εκεχειρία στη Γάζα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως «δεν είναι εύθραυστη». «Η Χαμάς θα μπορούσε να εξουδετερωθεί αμέσως αν δεν συμμορφωθεί. Το ξέρουν αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, θα εξουδετερωθεί αμέσως», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην ερώτηση για το πώς θα πετύχει τον αφοπλισμό της Χαμάς, πως «αν θέλω να αφοπλιστούν, θα το πετύχω πολύ γρήγορα. Θα εξοντωθούν».

Οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω» στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.

«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».

Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».

«Κληρονόμησα αυτόν τον ανόητο πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει» αν ήταν ακόμη στην εξουσία.

«Κληρονόμησα αυτόν τον ανόητο πόλεμο», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στην ένοπλη διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αποκαλώντας τον «πόλεμο του Τζο Μπάιντεν, όχι δικό μου».

H «υπόσχεση» Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει λάβει προσωπική διαβεβαίωση από τον Σι Τζινπίνγκ πως η Κίνα δεν θα προχωρήσει σε στρατιωτική ενέργεια κατά της Ταϊβάν, όσο ο ίδιος βρίσκεται στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. «Μου είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα το κάνει. Και τον πιστεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε ότι η Κίνα «παρακολουθεί προσεκτικά τις αμερικανικές κινήσεις» και πως η ισορροπία στην περιοχή εξαρτάται από τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον.

Πάντως στην ερώτηση της δημοσιογράφου Νόρα Ο’Ντόνελ για το αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει άμεσα, λέγοντας πώς «δεν μπορώ να αποκαλύψω τα μυστικά μου. Θα το μάθετε αν συμβεί».

