Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Νιγηρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την Κυριακή ούτε χερσαίες επιχειρήσεις, ούτε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Νιγηρία, την επομένη της απειλής του να διατάξει τον στρατό των ΗΠΑ να δράσει στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής αν δεν σταματήσει αυτός που ο Αμερικανός πρόεδρος εκλαμβάνει ως διωγμό των χριστιανών.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου επί του προεδρικού αεροσκάφους αν εξετάζει χερσαίες επιχειρήσεις ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε πως «θα μπορούσαν να είναι πολλά πράγματα. Εξετάζω πολλά πράγματα».

«Σκοτώνουν αριθμό ρεκόρ χριστιανών στη Νιγηρία. Σκοτώνουν χριστιανούς και τους σκοτώνουν κατά πολύ μεγάλους αριθμούς. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβαίνει αυτό», επέμεινε.