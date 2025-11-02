Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις δολοφονίες χριστιανών

Οι νιγηριανές Aρχές αρνούνται τις κατηγορίες για διώξεις χριστιανών στη χώρα

Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις δολοφονίες χριστιανών
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο (01/11) τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης εάν η πλέον πολυπληθής χώρα της Αφρικής δεν σταματήσει αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί «δολοφονίες χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες».

«Εάν η νιγηριανή κυβέρνηση συνεχίσει να ανέχεται τις δολοφονίες χριστιανών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία και θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε σε αυτή την από τώρα και στο εξής ατιμασμένη χώρα και να ανοίξουν πυρ για να εξοντώσουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές ωμότητες. Δίνω εντολή στο υπουργείο Πολέμου να προετοιμαστεί για πιθανή (στρατιωτική) δράση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι νιγηριανές Αρχές αρνούνται τις κατηγορίες για διώξεις χριστιανών στη χώρα.

«Αυτό που απαιτεί η χώρα μας από την Αμερική είναι στρατιωτική υποστήριξη για την καταπολέμηση αυτών των βίαιων εξτρεμιστών σε ορισμένες πολιτείες της χώρας μας, όχι χαρακτηρισμός ως έθνος ιδιαίτερης ανησυχίας», ανέφερε ο γραμματέας Τύπου του Τινούμπου, Μπάγιο Ονανούνγκα.

Τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι έχουν πέσει θύματα επιθέσεων από ριζοσπαστικούς ισλαμιστές στη Νιγηρία. Η βία στη χώρα οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: Ορισμένα περιστατικά έχουν θρησκευτικά κίνητρα και επηρεάζουν και τις δύο ομάδες, ενώ άλλα προκύπτουν από διαμάχες μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων για περιορισμένους πόρους.

Αν και μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και χριστιανοί, οι τοπικές αναφορές δείχνουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι μουσουλμάνοι που ζουν στο κυρίως μουσουλμανικό βορρά της Νιγηρίας.

