«Όσο η ιταλική κυβέρνηση σπαταλά τα χρήματα των φορολογουμένων, η Ιταλία θα καταρρεύσει, από την οικονομία της μέχρι τους πύργους της», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, στο κανάλι της στο Telegram, σχολιάζοντας την κατάρρευση του μεσαιωνικού Πύργου της Τόρρε ντεϊ Κόντι στο Αυτοκρατορικό Φόρουμ.

Μέρος του μεσαιωνικού Πύργου ντεϊ Κόντι κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο κέντρο της Ρώμης κοντά στο Κολοσσαίο, με τους πυροσβέστες να διασώζουν τέσσερις εργαζόμενους ενώ ένας παρέμεινε παγιδευμένος κάτω από ερείπια. Ακόμη δύο εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αν και αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ανέφερε το ANSA.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει την προέλασή της στο Ποκρόφσκ, ενώ οι Ουκρανοί προσπαθούν να συγκρατήσουν τις άμυνές τους για να αποτρέψουν την συνθηκολόγηση ενός ακόμη οχυρού του Ντόνετσκ.

Στο Κουπιάνσκ του Χάρκοβο, ρωσικά στρατεύματα ισχυρίζονται επίσης ότι απέκρουσαν μια ουκρανική προσπάθεια να διαφύγει της περικύκλωσης, κάτι που το Κίεβο εξακολουθεί να αρνείται.

Η στρατηγική της Μόσχας φαίνεται σαφής: να χτυπήσει την Ουκρανία ενώ η διπλωματία παραμένει σε στασιμότητα και να διατηρήσει τις εντάσεις υψηλές στην Ευρώπη με περισσότερα drones που εντοπίστηκαν πάνω από μια στρατιωτική βάση στο Βέλγιο. Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την άφιξη πυραύλων Patriot από το Βερολίνο , ενώ συνεχίζει να χτυπά την πετρελαιοπαραγωγική καρδιά της Ρωσίας : το Γενικό Επιτελείο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο διυλιστήριο Τουάπσε στο Κρασνοντάρ.

Διαβάστε επίσης