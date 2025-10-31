Το σχέδιο πυρηνικών δοκιμών του Τραμπ προκαλεί ανησυχία και σύγχυση στην Ουάσινγκτον

Αν ο Αντιναύαρχος του Ναυτικού των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Κόρελ πίστευε ότι θα είχε μια εύκολη ακρόαση επικύρωσης την Πέμπτη για να γίνει διοικητής των πυρηνικών δυνάμεων της Αμερικής, αυτές οι ελπίδες σίγουρα εξαφανίστηκαν στις 9:04 μ.μ. το βράδυ πριν καταθέσει.

Τότε ήταν που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε τον πλανήτη ανακοινώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε ζητήσει από τον στρατό των ΗΠΑ να «ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων», λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να μείνουν πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα. «Η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα είναι με διαφορά τρίτη, αλλά θα είναι ακόμη και μέσα σε 5 χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης περίπου 90 λεπτών το πρωί της Πέμπτης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ο Κόρελ αντιμετώπισε από προβληματισμένους νομοθέτες των ΗΠΑ επανειλημμένες ερωτήσεις σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ, οι οποίες ενσαρκώνουν τη σύγχυση που προκάλεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην Ουάσινγκτον και πέρα ​​από αυτήν.

Ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή, ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, ρώτησε τον Κόρελ αν η επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών στις ΗΠΑ θα ήταν αποσταθεροποιητική, πυροδοτώντας μια παγκόσμια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. «Εάν επιβεβαιωθώ ως διοικητής της STRATCOM, ο ρόλος μου θα είναι να παρέχω στρατιωτικές συμβουλές για τυχόν συζητήσεις σχετικά με την πορεία προς τα εμπρός όσον αφορά στις δοκιμές», δήλωσε ο Κόρελ.

Ο αντιναύαρχος, τον οποίο ο Τραμπ όρισε στις αρχές Σεπτεμβρίου για να ηγηθεί της Στρατηγικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού, ή STRATCOM, η οποία επικεντρώνεται στην πυρηνική αποτροπή και τις δυνατότητες κρούσης, συνέχισε να απαντά προσεκτικά σε ερωτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης. Σε κάποιο σημείο, ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ ρώτησε αν η ανάρτηση του Τραμπ θα μπορούσε να αφορά τη δοκιμή συστημάτων εκτόξευσης όπως οι πύραυλοι και όχι τις εκρηκτικές δοκιμές πυρηνικών συσκευών. «Δεν έχω εικόνα για την πρόθεση του προέδρου. Συμφωνώ ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία», δήλωσε.

Μορατόριουμ των ΗΠΑ

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν εάν ο Tραμπ ζητούσε δοκιμές συστημάτων εκτόξευσης πυρηνικών όπλων ή τερματισμό ενός 33ετούς μορατόριουμ στις δοκιμές έκρηξης, το οποίο οι ειδικοί δήλωσαν ότι θα ήταν ανατρεπτικό και θα ενείχε τον κίνδυνο να προκαλέσει κλιμάκωση από τους αντιπάλους, ξυπνώντας αγχωτικές μνήμες από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς δήλωσε ότι οι δοκιμές ήταν μέρος της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και άλλες πυρηνικές δυνάμεις έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να πυροδοτούν πραγματικές πυρηνικές κεφαλές και αντ' αυτού χρησιμοποιούν προηγμένες προσομοιώσεις υπολογιστών για να διατηρήσουν την ετοιμότητα των οπλοστασίων τους.

«Δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για να επαναλάβουν οι ΗΠΑ τις εκρηκτικές πυρηνικές δοκιμές - στην πραγματικότητα θα έκανε όλους στις ΗΠΑ λιγότερο ασφαλείς», δήλωσε η Tάρα Ντροζντένκο, διευθύντρια του παγκόσμιου προγράμματος ασφάλειας στη Union of Concerned Scientists. «Οι ΗΠΑ έχουν τόσα πολλά να χάσουν και τόσο λίγα να κερδίσουν από την επανέναρξη των δοκιμών», είπε.

Μήνυμα στη Μόσχα και στο Πεκίνο

Πολλοί αναλυτές ανέφεραν ότι ο Τραμπ, ο οποίος συχνά προσπαθεί να προβάλει τη δύναμη ως τακτική διαπραγμάτευσης, πιθανότατα επεδίωκε να στείλει ένα μήνυμα στη Μόσχα και το Πεκίνο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύτηκε πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να ξεκινήσει τις δοκιμές «σε ισότιμη βάση» και πρόσθεσε: «Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Μόνο η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή σε αυτόν τον αιώνα, την τελευταία το 2017. Η Ρωσία, η οποία έχει δοκιμάσει δύο νέα πυρηνικά όπλα τις τελευταίες ημέρες, έχει κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον ότι διεξάγει τις λεγόμενες δοκιμές χαμηλής απόδοσης και ότι δεν έχει διαφάνεια στο πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά δεν έχει πραγματοποιήσει πυρηνική έκρηξη πλήρους κλίμακας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προειδοποιήσει ότι εάν οποιαδήποτε χώρα δοκιμάσει πυρηνικό όπλο, τότε θα το κάνει και η Μόσχα, δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου την Πέμπτη. Η Κίνα έχει επανειλημμένα απορρίψει όλες τις προσπάθειες από διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις να διεξάγουν συνομιλίες για τα πυρηνικά όπλα.

O Bλαντιμίρ Πούτιν Pool Sputnik Kremlin

Ενώ το Πεκίνο καταβάλλει προσπάθειες για να αυξήσει δραματικά τα αποθέματα πυρηνικών όπλων του, έχει εκφράσει μικρό ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι πυρηνικές δυνάμεις αυτών των χωρών είναι σήμερα σημαντικά μεγαλύτερες. «Εάν ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μόχλευση για να αναγκαστεί η Κίνα να διαπραγματευτεί, νομίζω ότι είναι απίθανο να λειτουργήσει», δήλωσε ο Τζέιμς Άκτον, συν-διευθυντής του προγράμματος πυρηνικής πολιτικής στο Carnegie Endowment for International Peace.

Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους για ένα μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πεκίνου την Πέμπτη.

Ωφελώντας τους αντιπάλους των ΗΠΑ

Η άρση του μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ θα μπορούσε να ωφελήσει τους πυρηνικούς αντιπάλους της Ουάσινγκτον, επιτρέποντάς τους να διεξάγουν περισσότερες δοκιμές, δήλωσε το Ploughshares, ένα ίδρυμα που επικεντρώνεται στη μείωση των πυρηνικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διεξάγει την πλειονότητα όλων των πυρηνικών δοκιμών και διατηρούν δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τις 1.030 δοκιμές τους από το 1945.

Η STRATCOM, όπου ο Κορέλ είναι ο νούμερο 2, μόλις είχε πιστοποιήσει το πυρηνικό οπλοστάσιο του αμερικανικού στρατού τον Ιανουάριο. «Η επιστροφή στις δοκιμές θα ωφελήσει τους αντιπάλους των ΗΠΑ, επιτρέποντάς τους να προλάβουν την πυρηνική έρευνα και την ανάπτυξη όπλων», ανέφερε το Ploughshares σε ανακοίνωσή του.

Μια πηγή στο Υπουργείο Ενέργειας, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οποιαδήποτε δοκιμή θα πραγματοποιηθεί βαθιά υπόγεια σε μια τοποθεσία στη Νεβάδα, η οποία έχει την εντολή να είναι έτοιμη να διεξάγει δοκιμές εντός 36 μηνών. Κατά την ακρόαση, η γερουσιαστής Τζάκι Ρόζεν δήλωσε ότι η πολιτεία καταγωγής της, η Νεβάδα, είχε πληγεί από το γεγονός ότι ήταν η τοποθεσία πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ από το 1951 έως το 1992 και δεσμεύτηκε να εμποδίσει τον Τραμπ να τις επαναλάβει: «Θα είμαι ξεκάθαρη: Δεν θα αφήσω να συμβεί αυτό. Όχι κατά τη διάρκεια της θητείας μου»