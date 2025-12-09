Χάρτης των πυρηνικών στόχων των ΗΠΑ στη ρωσική κρατική τηλεόραση

Ο χάρτης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη ρωσική τηλεόραση το 2019 - Η επανεμφάνισή του δεν σημαίνει ότι έχουν αλλάξει οι στόχοι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χάρτης των πυρηνικών στόχων των ΗΠΑ στη ρωσική κρατική τηλεόραση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας χάρτης που υποδεικνύει ρωσικούς στόχους στις ΗΠΑ επανεμφανίστηκε μετά από ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι ενδέχεται να ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι επιδεικνύουν εδώ και καιρό τη δύναμή τους όσον αφορά στις πυρηνικές τους δυνατότητες, με σκληροπυρηνικούς να απειλούν τη Δύση με το οπλοστάσιο της χώρας τους.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντμίτρι Ρογκόζιν, ο οποίος κάποτε ηγήθηκε της αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας για επτά χρόνια, δημοσίευσε τον υποτιθέμενο κατάλογο με 23 στόχους, τους οποίους θα χτυπούσαν αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεχόταν επίθεση.

Αν και υπάρχουν ασφαλέστερες περιοχές της χώρας όπου μπορεί κανείς να βρει καταφύγιο από πιθανή πυρηνική βροχή στην χειρότερη περίπτωση, το γεγονός είναι ότι οι Βρετανοί δεν είναι οι μόνοι που βρίσκονται στο στόχαστρο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι σχέσεις Ρωσίας και ΗΠΑ δεν είχε οι καλύτερες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, και κατά συνέπεια δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πρώτη έχει σχέδιο επίθεσης σε περίπτωση που ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Είναι μια προοπτική που οι προπαγανδιστές δεν έχουν αποφύγει όταν συζητούν για συγκρούσεις, με μια εκπομπή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης από το 2019 να επανέρχεται στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας πώς η Μόσχα θα στοχεύσει τις ΗΠΑ αν αυτές επιτεθούν πρώτες.

Οι προσομοιώσεις βομβαρδισμού είναι αρκετά τρομακτικές, αν και ο χάρτης αποκάλυψε όλες τις τοποθεσίες που θα χτυπούσε το Κρεμλίνο, μεταξύ των οποίων, όπως ήταν αναμενόμενο, το Πεντάγωνο και η προεδρική κατοικία στο Camp David του Μέριλαντ.

Σε περίπτωση επίθεσης, η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε υπερηχητικό πύραυλο που θα μπορούσε να χτυπήσει τον επιδιωκόμενο στόχο μέσα σε πέντε λεπτά.

Ο χάρτης αποκαλύφθηκε αρχικά από τον παρουσιαστή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Vesti Nedeli, ο οποίος έδειξε τους υποτιθέμενους στόχους της χώρας, που δεν περιορίζονται σε μεγάλα κυβερνητικά κτίρια, καθώς και ορισμένες λιγότερο γνωστές στρατιωτικές βάσεις θα υπόκεινται επίσης στις επιθέσεις τους.

Μιλώντας για τις περιοχές που η Μόσχα θα επιδίωκε να χτυπήσει σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, ο Nedeli είπε ότι στο στόχαστρο βρίσκονται το Fort Ritchie, ένα στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στο Μέριλαντ που έκλεισε το 1998, η αεροπορική βάση McClellan στην Καλιφόρνια που έκλεισε το 2001 και το Jim Creek, μια ναυτική βάση επικοινωνιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Δεν είναι σαφές αν η λίστα έχει αλλάξει από τότε, καθώς πολλοί από τους εκπροσώπους του Πούτιν έχουν από τότε προχωρήσει σε νέες απειλές προς τη Δύση, επιδεικνύοντας τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντμίτρι Ρογκόζιν αποκάλυψε πρόσφατα μιλώντας για το πώς θα στοχοποιηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο ότι υπάρχουν 23 στόχοι στο μυαλό του Πούτιν, με πολλούς να είναι τοποθεσίες όπου κατασκευάζονται στρατιωτικά οχήματα, όπλα και εξοπλισμός.

Πλήρης κατάλογος υποτιθέμενων στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου

  • Glasgow – BAE Systems, Rolls-Royce, Thales
  • Belfast – Harland & Wolff, Spirit Aerosystems, Thales
  • Fivemiletown – Cooneen Defence
  • Barrow-in-Furness – BAE Systems
  • Bolton – MBDA
  • Telford – RBSL
  • Aberporth – QinetiQ, Tekever
  • Merthyr Tydfil – General Dynamics
  • Glascoed – BAE Systems
  • Bristol – Airbus, BAE Systems, GKN Aerospace, Leonardo, MBDA, QinetiQ, Rolls-Royce
  • HMNB Devonport – Babcock
  • Yeovil – Leonardo
  • Aldermaston – AWE
  • London – Helsing, Palantir
  • Stevenage – Airbus, MBDA
  • Ampthill – Lockheed Martin
  • Derby – Rolls-Royce
  • Sheffield – Sheffield Forgemasters
  • Warton & Samlesbury – BAE Systems
  • Newton Aycliffe – Octric Semiconductors
  • Tyne & Wear – BAE Systems, Leonardo
  • Edinburgh – Leonardo
  • Rosyth – Babcock, QinetiQ
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο

16:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξανά ατομικό οι Οσμάν και Χολμς ενόψει της Αρμάνι Μιλάνο

16:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Μεγάλο πλήγμα με Γιακουμάκη - Νοκ άουτ με θλάση ο διεθνής φορ

16:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Προσπάθειες για να βρεθεί συμβιβαστική λύση με Μήτογλου

16:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στην πλατεία Αριστοτέλους με τον Αντώνη Ρέμο

16:15LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Έτσι τελειώνει η σειρά για το 2025 – Ο Δημοσθένης «μαρτυρά» στα χέρια της Ασπασίας

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού» ο Νίκος Ανδρουλάκης

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

16:03ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΑΣΥ μετά τα επεισόδια στην Κρήτη: «Να μην θρηνήσουμε θύματα» -STOP στην επικίνδυνη και παράνομη έκθεση των αστυνομικών

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Καλιφόρνια για τοξικό αέρα: 18 εκατ. Αμερικανοί καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους

15:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέο χάος στο Ίντερνετ: Αδύνατη η πρόσβαση σε δημοφιλείς ιστοσελίδες - Διακόπηκε και πάλι η λειτουργία της Cloudflare

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξανανοίγει τα περάσματα με Ιορδανία - Είχαν κλείσει μετά από τρομοκρατική επίθεση

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Αυτή είναι η χώρα με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Κρουαζιέρα θανάτου: Ήπιε 33 ποτά και κατέληξε

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο πρωτογενής τομέας είναι εθνικό ζήτημα, ζήτημα αξιοπρέπειας»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης των πυρηνικών στόχων των ΗΠΑ στη ρωσική κρατική τηλεόραση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει ο πρώην σύζυγος της Tζένιφερ Λόπεζ: «Με απατούσε με τον Diddy...»

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα όπλα που εντοπίστηκαν στα Καλύβια - Ο 37χρονος είχε φυλακιστεί για δολοφονία, απέδρασε και συνελήφθη με τρία καλάσνικοφ

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Αθήνας - Βερολίνου για 500.000 παράνομους μετανάστες που θα μείνουν Γερμανία - τέλος στα σενάρια επιστροφών λόγω Δουβλίνου

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ στο Politico: «Η Ευρώπη είναι μία ήπειρος σε αποσύνθεση, με αδύναμους ηγέτες - Η Ουκρανία πρέπει να πάει σε εκλογές»

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

15:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέο χάος στο Ίντερνετ: Αδύνατη η πρόσβαση σε δημοφιλείς ιστοσελίδες - Διακόπηκε και πάλι η λειτουργία της Cloudflare

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

14:11LIFESTYLE

Μία Νύχτα Μόνο: «Έπεσε» το X με το φιλί του Δημήτρη Λάλου και Μαριλίτας Λαμπροπούλου - «Έχουν χημεία»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ