Χάρτης των πυρηνικών στόχων των ΗΠΑ στη ρωσική κρατική τηλεόραση

Ένας χάρτης που υποδεικνύει ρωσικούς στόχους στις ΗΠΑ επανεμφανίστηκε μετά από ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι ενδέχεται να ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι επιδεικνύουν εδώ και καιρό τη δύναμή τους όσον αφορά στις πυρηνικές τους δυνατότητες, με σκληροπυρηνικούς να απειλούν τη Δύση με το οπλοστάσιο της χώρας τους.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντμίτρι Ρογκόζιν, ο οποίος κάποτε ηγήθηκε της αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας για επτά χρόνια, δημοσίευσε τον υποτιθέμενο κατάλογο με 23 στόχους, τους οποίους θα χτυπούσαν αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεχόταν επίθεση.

Αν και υπάρχουν ασφαλέστερες περιοχές της χώρας όπου μπορεί κανείς να βρει καταφύγιο από πιθανή πυρηνική βροχή στην χειρότερη περίπτωση, το γεγονός είναι ότι οι Βρετανοί δεν είναι οι μόνοι που βρίσκονται στο στόχαστρο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι σχέσεις Ρωσίας και ΗΠΑ δεν είχε οι καλύτερες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, και κατά συνέπεια δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πρώτη έχει σχέδιο επίθεσης σε περίπτωση που ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Είναι μια προοπτική που οι προπαγανδιστές δεν έχουν αποφύγει όταν συζητούν για συγκρούσεις, με μια εκπομπή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης από το 2019 να επανέρχεται στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας πώς η Μόσχα θα στοχεύσει τις ΗΠΑ αν αυτές επιτεθούν πρώτες.

Οι προσομοιώσεις βομβαρδισμού είναι αρκετά τρομακτικές, αν και ο χάρτης αποκάλυψε όλες τις τοποθεσίες που θα χτυπούσε το Κρεμλίνο, μεταξύ των οποίων, όπως ήταν αναμενόμενο, το Πεντάγωνο και η προεδρική κατοικία στο Camp David του Μέριλαντ.

Σε περίπτωση επίθεσης, η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε υπερηχητικό πύραυλο που θα μπορούσε να χτυπήσει τον επιδιωκόμενο στόχο μέσα σε πέντε λεπτά.

Ο χάρτης αποκαλύφθηκε αρχικά από τον παρουσιαστή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Vesti Nedeli, ο οποίος έδειξε τους υποτιθέμενους στόχους της χώρας, που δεν περιορίζονται σε μεγάλα κυβερνητικά κτίρια, καθώς και ορισμένες λιγότερο γνωστές στρατιωτικές βάσεις θα υπόκεινται επίσης στις επιθέσεις τους.

Μιλώντας για τις περιοχές που η Μόσχα θα επιδίωκε να χτυπήσει σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, ο Nedeli είπε ότι στο στόχαστρο βρίσκονται το Fort Ritchie, ένα στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στο Μέριλαντ που έκλεισε το 1998, η αεροπορική βάση McClellan στην Καλιφόρνια που έκλεισε το 2001 και το Jim Creek, μια ναυτική βάση επικοινωνιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Δεν είναι σαφές αν η λίστα έχει αλλάξει από τότε, καθώς πολλοί από τους εκπροσώπους του Πούτιν έχουν από τότε προχωρήσει σε νέες απειλές προς τη Δύση, επιδεικνύοντας τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντμίτρι Ρογκόζιν αποκάλυψε πρόσφατα μιλώντας για το πώς θα στοχοποιηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο ότι υπάρχουν 23 στόχοι στο μυαλό του Πούτιν, με πολλούς να είναι τοποθεσίες όπου κατασκευάζονται στρατιωτικά οχήματα, όπλα και εξοπλισμός.

Πλήρης κατάλογος υποτιθέμενων στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου