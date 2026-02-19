Βρετανός πρωθυπουργός: Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, είπε για τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου

Για το σκάνδαλο Έπσταϊν και την εμπλοκή του Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ, μίλησε ο Κιρ Στάρμερ.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Κιρ Στάρμερ στη Downing Street στο Λονδίνο, στις 14 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Corey Rudy
Μετρημένη στάση στο θέμα που έχει προκύψει με την εμπλοκή του αδελφού του βασιλιά, Καρόλου στο σκάνδαλο Έπσταϊν κράτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Ο Κιρ Στάρμερ είπε στο BBC ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου αλλά αρνήθηκε να ξεκαθαρίσει εάν ο πρώην πρίγκιπας θα πρέπει να θέσει τον εαυτό του στην διάθεση της βρετανικής αστυνομίας.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο πρώην πρίγκιπας θα πρέπει να μιλήσει οικειοθελώς στην αστυνομία της Βρετανίας ο Κιρ Στάρμερ απάντησε: «Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας.

Και πρόσθεσε: «Θα διεξαγάγουν τις δικές τους έρευνες, αλλά μία από τις βασικές αρχές του συστήματός μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Πρόσθεσε: «Είναι μια πολύ σημαντική αρχή της χώρας μας... και πρέπει να ισχύει σε αυτή την περίπτωση με τον ίδιο τρόπο που θα ίσχυε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι, αν οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο ήθελαν να διεξαχθεί συζήτηση για τις σχέσεις του πρώην πρίγκιπα με τον Τζέφρι Έπσταϊν, «δεν θα έβαζε εμπόδια».

Άντριου - Έπσταιν

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Η αστυνομία εξετάζει επί του παρόντος καταγγελίες, μεταξύ των οποίων και μία ότι γυναίκα μεταφέρθηκε παράνομα στη Βρετανία από τον καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων και νεαρών γυναικών, Τζέφρι Έπσταϊν λογαριασμό του πρώην πρίγκιπα.

Η συνάντηση φέρεται να έλαβε χώρα στην πρώην κατοικία του Άντριου, το Royal Lodge, το 2010. Η γυναίκα, η οποία δεν είναι Βρετανίδα, ήταν τότε 20 ετών. Ο δικηγόρος της γυναίκας, Μπραντ Έντουαρντς, δήλωσε ότι πέρασε την νύχτα με τον πρώην πρίγκιπα και την επόμενη ημέρα της πρόσφεραν τσάι και την ξενάγησαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο αδελφός του Βρετανού βασιλιά αρνείται κατηγορηματικά ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η κατηγορία ήρθε στο φως μετά τη δημοσίευση στις ΗΠΑ εγγράφων που σχετίζονται με έρευνα για εμπορία ανθρώπων εναντίον του Έπσταϊν.

