Οικογένεια θύματος Επστάιν: Οι καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση της σύλληψης του Άντριου

Η οικογένεια της γυναίκας, που κατήγγειλε για σεξουαλική κακοποίηση τον πρίγκιπα Άντριου δήλωσε ότι χάρηκε με την είδηση της σύλληψής του



Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Την ευγνωμοσύνη της εξέφρασε η οικογένεια του θύματος του Έπσταϊν, Βιρτζίνιας Τζιουφρέ για τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα, Άντριου.

«Επιτέλους, σήμερα, οι πληγωμένες καρδιές μας ένιωσαν χαρά με την είδηση ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν η βασιλική οικογένεια», δήλωσαν τα αδέλφια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, Αμάντ Ρόμπερτς Ντάνι και Λανέτ Ουίλσον στην New York Post.

«Εκ μέρους της αδελφής μας, Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιουφρέ εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην αστυνομία Thames Valley της Βρετανίας για την έρευνα και τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ», ανέφερε η οικογένεια.

«Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας. Σε όλους τους επιζώντες: Η Βιρτζίνια το έκανε αυτό για εσάς», τόνισαν.

Πρίγκιπας Άντριου

O πρώην, πλέον, πρίγκιπας, Άντριου

Αρχείου - AP

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχει ισχυριστεί ότι σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ο Άντριου είχε σεξουαλική επαφή μαζί της. Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 41 ετών.

Στα απομνημονεύματα της που δόθηκαν στην κυκλοφορία μετά τον θάνατό της η Τζιούφρε, κατηγορούσε ανοιχτά τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη και περιέγραφε τις συναντήσεις της μαζί του. Μάλιστα μετά τις αποκαλύψεις ο Άντριου έχασε τον τίτλο του πρίγκιπα και όλα τα βασιλικά προνόμια του.



