BBC: Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια δεν ενημερώθηκαν πριν τη σύλληψη του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος και το παλάτι του Μπάκιγχαμ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ επρόκειτο να συλληφθεί σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου BBC.

Νωρίτερα ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στη σύλληψη με γραπτή δήλωση και εξέφρασε τη πλήρη στήριξη του στις αρχές της Βρετανίας που διεξάγουν την έρευνα.

«Με βαθιά ανησυχία έμαθα τα νέα για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και σωστή διαδικασία με την οποία το θέμα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος.

«Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας. Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να κάνει τη δουλειά του χωρίς παρεμβάσεις», σημείωσε ο Βρετανός μονάρχης.

Και πρόσθεσε: «Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Ο Άντριου με την κόρη του, Βεατρίκη / AP

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αστυνομικοί εθεάθησαν από νωρίς σήμερα το πρωί στο Σάντριγχχαμ, όπου διαμένει ο μικρότερος αδελφός του Βασιλιά, μετά την αφαίρεση των επίσημων τίτλων του. Έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά έφτασαν στο κτήμα του Βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. σήμερα το πρωί.

Οι περαστικοί είπαν ότι η ομάδα των οκτώ ατόμων φορούσε πολιτικά «αλλά φαινόταν να είναι αστυνομικοί». Ένας από αυτούς φαινόταν να κουβαλάει ένα φορητό υπολογιστή Πάρκαραν κοντά στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου, το Wood Farm, όπου έχει «εξοριστεί« το τελευταίο διάστημα ο Άντριου. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε μια συνοδεία οχημάτων να φεύγει. Το BBC επιβεβαίωσε ότι κρατείται ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο Άντριου, ο οποίος γίνεται 66 ετών σήμερα (19/2), διαμένει στο Σάντρινγχαμ αφότου τον έδιωξε ο μεγαλύτερος αδελφός του από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν

Διαβάστε επίσης