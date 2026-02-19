Τραμπ για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Είναι πολύ κακό για την βασιλική οικογένεια»

Λίγη ώρα αφού ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν 12 ώρες μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται στα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση του Έπσταϊν, δήλωσε ότι όντας «ειδικός στο θέμα», θεωρεί την κατάσταση «πολύ λυπηρή».

«Νομίζω ότι είναι κρίμα και πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ κακό για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό. Για μένα, είναι πολύ λυπηρό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από τo Air Force One.

«Είμαι κατά κάποιον τρόπο ειδικός στο θέμα, καθώς έχω απαλλαγεί πλήρως από τις κατηγορίες, οπότε μπορώ να μιλήσω γι' αυτό... έχω να πω ότι είναι πολύ λυπηρό», είπε. «Ο αδελφός του ο βασιλιάς, θα έρθει πολύ σύντομα στη χώρα μας... είναι πολύ λυπηρό», κατέληξε.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Μιλώντας για τον εαυτό του και το γεγονός ότι εμφανίζεται στα αρχεία Έπσταϊν, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν έκανα τίποτα».

Να σημειωθεί ότι, το γεγονός ότι το όνομα του Τραμπ αναφέρεται στα αρχεία δεν υποδηλώνει ότι εμπλέχθηκε σε κάποια παράνομη πράξη.