To NATO απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη σε Ρουμανία, Πολωνία - 20 οι νεκροί στην Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ενώ η Ρωσία πραγματοποίησε μια μαζική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, ανάμεσά τους και παιδιά. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία έπληξε πολυκατοικίες στην πόλη Τερνόπιλ, στα δυτικά.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στο Τερνόπιλ, 16 εκ των οποίων παιδιά, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Η ρωσική επίθεση περιελάμβανε 470 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους και επικεντρώθηκε κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία και την Πολωνία. Οι επιθέσεις της Ρωσίας στοχεύουν συχνότερα το ανατολικό τμήμα της χώρας και πολλοί Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη δυτική πλευρά, θεωρώντας την ασφαλέστερη.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες και άφησαν πολλά αυτοκίνητα να καούν στους δρόμους.

Ρωσική επίθεση σε κτήριο κατοικιών στο Τερνοπιλ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι απογείωσε δύο Eurofighters, που ανήκουν στον στόλο του ΝΑΤΟ, και αργότερα δύο ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, αφού εντοπίστηκε ένα ρωσικό drone να εισέρχεται στην ανατολική περιοχή της Τούλτσεα. Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν επίσης για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση της χώρας.

Οι πύραυλοι ATACMS αλλάζουν τον πόλεμο

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε ότι κατέρριψε τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS «βαθιά μέσα» στην επικράτειά της την Τρίτη, τους οποίους ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε η Ουκρανία. Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από την πόλη Βορόνεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι εν λόγω πύρυλοι εγκρίθηκαν για πρώτη φορά επί προεδρίας Μπάιντεν και η χρήση τους έχει προηγουμένως θεωρηθεί από τη Ρωσία ως σημαντική κλιμάκωση. Οι ATACMS (Army Tactical Missile System) είναι βαλλιστικοί πύραυλοι εδάφους–εδάφους με εμβέλεια έως 300 χιλιομέτρων. Εκτοξεύονται από τα συστήματα M270 MLRS και M142 HIMARS και κινούνται με ταχύτητα που φτάνει τα 1.500 μέτρα το δευτερόλεπτο, γεγονός που μειώνει τον χρόνο αντίδρασης της αντίπαλης αεράμυνας.

Πολλές περιοχές της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ρεύμα την Τετάρτη μετά από επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Τα αεροδρόμια Ρζεσζόφ και Λούμπλιν της Πολωνίας, στα ανατολικά της χώρας, έκλεισαν επίσης «λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ελευθερία λειτουργίας της στρατιωτικής αεροπορίας», ανέφερε η υπηρεσία αεροναυτιλίας της χώρας PANSA στο X. Αργότερα άνοιξαν ξανά.

Η τελευταία κίνηση του ΝΑΤΟ έρχεται κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης εβδομάδας. Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν δείξει τη Ρωσία μετά την καταστροφή μιας βασικής σιδηροδρομικής γραμμής σε αυτό που η Βαρσοβία χαρακτήρισε ως «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς» που διαπράχθηκε από δύο Ουκρανούς πολίτες που «συνεργάζονταν με ρωσικές υπηρεσίες». Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί την κατηγορία.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη χώρα σε απάντηση στην καταστροφή των σιδηροδρομικών γραμμών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε τη λύπη του για την κίνηση.

Ο διπλωματικός μαραθώνιος Ζελένσκι

Η τελευταία αεροπορική επίθεση της Μόσχας σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να «αναζωογονήσει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία. Η Μόσχα δεν εμπλέκεται σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά η Τουρκία υπήρξε βασικός συνομιλητής μεταξύ των δύο.

Την Τρίτη, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε μια πιθανή πώληση 105 εκατομμυρίων δολαρίων που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να αναβαθμίσει το σύστημα αεράμυνας Patriot – μια κρίσιμη ασπίδα ενάντια στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. «Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, εξοπλίζοντάς την περαιτέρω για τη διεξαγωγή αποστολών αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας με μια πιο ισχυρή τοπική ικανότητα υποστήριξης», ανέφερε ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά «έως και 100» μαχητικών αεροσκαφών Rafale γαλλικής κατασκευής, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και drones από τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν απογειώσει ολοένα και περισσότερο μαχητικά αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία ή όταν ρωσικά πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά αεροσκάφη έχουν είτε πλησιάσει πολύ κοντά είτε έχουν διασχίσει τα σύνορά τους. Η Πολωνία βρίσκεται επίσης σε έντονη νευρικότητα λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

O Bολοντίμιρ Ζελένσκι

Τον Σεπτέμβριο, αεροσκάφη κατέρριψαν πολλά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, καθώς η στρατιωτική συμμαχία κατήγγειλε τη Μόσχα για «απολύτως επικίνδυνη» συμπεριφορά που έφερε τις εντάσεις σε νέο επίπεδο. Η επιχείρηση σηματοδότησε την πρώτη φορά που έπεσαν πυροβολισμοί από το ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

