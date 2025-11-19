To NATO απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη σε Ρουμανία, Πολωνία - 20 οι νεκροί στην Ουκρανία

Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη σε Ρουμανία και Πολωνία. καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία άφησαν πίσω 20 νεκρούς

Newsbomb

To NATO απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη σε Ρουμανία, Πολωνία - 20 οι νεκροί στην Ουκρανία

Στιγμιότυπο από μεγαλη στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία, με περισσότερους από 30.000 στρατιώτες από τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και τα συμμαχικά κράτη του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο του 2025

AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ενώ η Ρωσία πραγματοποίησε μια μαζική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, ανάμεσά τους και παιδιά. Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία έπληξε πολυκατοικίες στην πόλη Τερνόπιλ, στα δυτικά.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στο Τερνόπιλ, 16 εκ των οποίων παιδιά, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Η ρωσική επίθεση περιελάμβανε 470 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους και επικεντρώθηκε κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία και την Πολωνία. Οι επιθέσεις της Ρωσίας στοχεύουν συχνότερα το ανατολικό τμήμα της χώρας και πολλοί Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη δυτική πλευρά, θεωρώντας την ασφαλέστερη.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες και άφησαν πολλά αυτοκίνητα να καούν στους δρόμους.

-n.jpg

Ρωσική επίθεση σε κτήριο κατοικιών στο Τερνοπιλ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι απογείωσε δύο Eurofighters, που ανήκουν στον στόλο του ΝΑΤΟ, και αργότερα δύο ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16, αφού εντοπίστηκε ένα ρωσικό drone να εισέρχεται στην ανατολική περιοχή της Τούλτσεα. Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν επίσης για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση της χώρας.

Οι πύραυλοι ATACMS αλλάζουν τον πόλεμο

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε ότι κατέρριψε τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS «βαθιά μέσα» στην επικράτειά της την Τρίτη, τους οποίους ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε η Ουκρανία. Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από την πόλη Βορόνεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι εν λόγω πύρυλοι εγκρίθηκαν για πρώτη φορά επί προεδρίας Μπάιντεν και η χρήση τους έχει προηγουμένως θεωρηθεί από τη Ρωσία ως σημαντική κλιμάκωση. Οι ATACMS (Army Tactical Missile System) είναι βαλλιστικοί πύραυλοι εδάφους–εδάφους με εμβέλεια έως 300 χιλιομέτρων. Εκτοξεύονται από τα συστήματα M270 MLRS και M142 HIMARS και κινούνται με ταχύτητα που φτάνει τα 1.500 μέτρα το δευτερόλεπτο, γεγονός που μειώνει τον χρόνο αντίδρασης της αντίπαλης αεράμυνας.

Πολλές περιοχές της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ρεύμα την Τετάρτη μετά από επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Τα αεροδρόμια Ρζεσζόφ και Λούμπλιν της Πολωνίας, στα ανατολικά της χώρας, έκλεισαν επίσης «λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ελευθερία λειτουργίας της στρατιωτικής αεροπορίας», ανέφερε η υπηρεσία αεροναυτιλίας της χώρας PANSA στο X. Αργότερα άνοιξαν ξανά.

Η τελευταία κίνηση του ΝΑΤΟ έρχεται κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης εβδομάδας. Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν δείξει τη Ρωσία μετά την καταστροφή μιας βασικής σιδηροδρομικής γραμμής σε αυτό που η Βαρσοβία χαρακτήρισε ως «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς» που διαπράχθηκε από δύο Ουκρανούς πολίτες που «συνεργάζονταν με ρωσικές υπηρεσίες». Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί την κατηγορία.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι θα κλείσει το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη χώρα σε απάντηση στην καταστροφή των σιδηροδρομικών γραμμών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εξέφρασε τη λύπη του για την κίνηση.

Ο διπλωματικός μαραθώνιος Ζελένσκι

Η τελευταία αεροπορική επίθεση της Μόσχας σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να «αναζωογονήσει» τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία. Η Μόσχα δεν εμπλέκεται σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά η Τουρκία υπήρξε βασικός συνομιλητής μεταξύ των δύο.

Την Τρίτη, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε μια πιθανή πώληση 105 εκατομμυρίων δολαρίων που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να αναβαθμίσει το σύστημα αεράμυνας Patriot – μια κρίσιμη ασπίδα ενάντια στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. «Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, εξοπλίζοντάς την περαιτέρω για τη διεξαγωγή αποστολών αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας με μια πιο ισχυρή τοπική ικανότητα υποστήριξης», ανέφερε ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά «έως και 100» μαχητικών αεροσκαφών Rafale γαλλικής κατασκευής, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και drones από τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Παρίσι.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν απογειώσει ολοένα και περισσότερο μαχητικά αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία ή όταν ρωσικά πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά αεροσκάφη έχουν είτε πλησιάσει πολύ κοντά είτε έχουν διασχίσει τα σύνορά τους. Η Πολωνία βρίσκεται επίσης σε έντονη νευρικότητα λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

zelensky-tasoulas-1.jpg

O Bολοντίμιρ Ζελένσκι

Τον Σεπτέμβριο, αεροσκάφη κατέρριψαν πολλά ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, καθώς η στρατιωτική συμμαχία κατήγγειλε τη Μόσχα για «απολύτως επικίνδυνη» συμπεριφορά που έφερε τις εντάσεις σε νέο επίπεδο. Η επιχείρηση σηματοδότησε την πρώτη φορά που έπεσαν πυροβολισμοί από το ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει κάθε χρόνο πάνω από 8.500 παιδιά που χρειάζονται στήριξη

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Από το θέατρο στην πολιτική και πίσω

13:39LIFESTYLE

Αριάνα Γκράντε: «Χρειάζομαι μια παύση» - Γιατί η σταρ αποφασίζει να κάνει διάλειμμα από τη μουσική

13:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 27χρονος που κατήγγειλε ότι τον λήστεψαν και συνελήφθη για ερωτικό ραντεβού με 14χρονη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νέο ΚΕΠΑ του Πειραιά: «Πολυδιάστατη η πολιτική μας για τους για τους συμπολίτες μας με αναπηρία»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Τουρισμός για όλους 2025»: Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ασάφεια στρατηγικής και πολιτική διπλής βάρκας» από το ΠΑΣΟΚ – Αυτοαναφορικός ο Τσίπρας

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στον Βόλο: Αρουραίοι εμφανίστηκαν σε σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ψήφισε σαρωτικούς νόμους για να ενισχύσει την άμυνά της -Έφεδροι σε διυλιστήρια, αυστηρότερες ποινές για πράξεις δολιοφθοράς

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία διαψεύδει το σχέδιο ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανία - «Δεν έχουμε τίποτα νέο» λέει το Κρεμλίνο

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στις φυλακές Λάρισας: Κρατούμενος επιτέθηκε και έστειλε στο νοσοκομείο δύο υπαλλήλους

12:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανατολικά της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο

12:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Παπαϊωάννου: Ξεκίνησε η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» με αυξημένη αναμονή

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η απάντηση Μανδά στα σενάρια για «άκυρο» στους «πράσινους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας»

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

13:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κυριακή Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης που της είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

08:07ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνοκαναδή σκότωσε τους δύο γιους για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο άντρα της

10:52ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτή είμαι εγώ, όταν γνώρισα τον Έπσταϊν»: Το νέο βίντεο για τα θύματα και η ιστορική ψήφος για τα αρχεία Έπσταϊν

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

10:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Πετρούπολη: Ανήλικος Αλβανός πήγε στο σχολείο με μπαλτά 29 εκατοστών!

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντής Καραναστάσης: Ποιος θα πάρει την έδρα του αν το εγκρίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας εντός του Ισθμού

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Στην ανακρίτρια η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

12:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανατολικά της Κεφαλονιάς στο Ιόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ