Oυκρανία: 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε ρωσική επίθεση - Πλήγματα σε υποδομές ενέργειας

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Τερνόπιλ, στη δυτική Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από τις επιδρομές επλήγησαν εννιαώροφες πολυκατοικίες καθώς η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 470 drones και 47 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια «θρασύτατη επίθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Τρεις περιοχές στο Χάρκβο, τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Ουκρανίας επλήγησαν επίσης από μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία τραυμάτισε περισσότερους από 30 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν κτήρια και αυτοκίνητα να φλέγονται.

Στο μεταξύ διακοπές ρεύματος πλήττουν αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας. Η επίθεση νωρίς σήμερα (18/11) ήταν μια από τις πιο αιματηρές στη δυτική Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπήρξε «σημαντική καταστροφή» στο Τερνόπιλ, προσθέτοντας ότι άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορές και πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές και σε άλλα μέρη της δυτικής Ουκρανίας.

Ο ενεργειακός τομέας στην περιοχή Ιβάνο-Φρανκίβσκ δέχτηκε επίσης επίθεση και δύο από τους τρεις τραυματίες ήταν παιδιά. Ζωτικής σημασίας υποδομές και εγκαταστάσεις ενέργειας επλήγησαν στην περιοχή Λβιβ, δήλωσε ο Ζελένσκι, ενώ ο επικεφαλής της περιοχής δήλωσε ότι χτυπήθηκε μια ενεργειακή εγκατάσταση.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία για συνομιλίες με τον ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε βοήθεια από τους συμμάχους της Ουκρανίας, γράφοντας: «Κάθε θρασύτατη επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Οι αποτελεσματικές κυρώσεις και η βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε δηλώσει ότι ήθελε να «εντατικοποιήσει» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις πριν από τη συνάντηση στην Άγκυρα, αλλά το Κρεμλίνο δήλωσε ότι κανένας Ρώσος εκπρόσωπος δεν θα συμμετείχε.

Διαβάστε επίσης