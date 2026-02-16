Λέρος: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 44χρονης

Μετά την καταγγελία o 55χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας

Newsbomb

INTIME
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 55χρονο άνδρα το πρωί της Κυριακής (15/02) στη Λέρο. έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 44χρονης γυναίκας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

