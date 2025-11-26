Δεν θα αγωνιστεί ο Όσμαν κόντρα στη Βοσνία, όπως αποκάλυψε ο Αταμάν

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR δε θα αγωνιστεί με την Τουρκία στο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Δεν θα αγωνιστεί ο Όσμαν κόντρα στη Βοσνία, όπως αποκάλυψε ο Αταμάν
Σε ρυθμούς Εθνικών ομάδων μπαίνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Εργκίν Αταμάν ως προπονητής και της Εθνικής Τουρκίας, πέραν του Παναθηναϊκού AKTOR, ετοιμάζει την ομάδα του για το ματς της Πέμπτης (27/11) με την Βοσνία.

Σε αυτόν τον αγώνα δε θα συμμετέχει ο Τζέντι Όσμαν. Ο άσος των «πράσινων» που ταλαιπωρείται από διάστρεμμα το οποίο «κληρονόμησε» στο ματς με την Ντουμπάι BC, θα χάσει την πρώτη αναμέτρηση των «παραθύρων».

Ο Αταμάν έκανε δηλώσεις στις οποίες αποκάλυψε πως δε θα έχει τον αρχηγό του με τη Βοσνία και είναι ανοιχτό το αν θα προλάβει το παιχνίδι με την Ελβετία:

«Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες των παραθύρων. Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό· θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τζέντι Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία».

