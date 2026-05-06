Φοιτητές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου – Φωνάζουν συνθήματα για την Παιδεία
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομάδα φοιτητών έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης (6/5) φοιτητικοί σύλλογοι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού.
Οι περίπου 30 φοιτητές συγκεντρωθεί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και φωνάζουν συνθήματα για την Παιδεία και ζητούν από την η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση Άρθρου 16 του Συντάγματος.
Όπως αναφέρουν οι φοιτητές, δεν πρόκειται να δεχτούν να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η εξίσωση των πτυχίων τους με αυτά των κολεγίων.
