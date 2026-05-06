Οργή στην Κίνα: Αποστεωμένη τίγρη τρεκλίζει και προσπαθεί να περπατήσει λόγω υποσιτισμού

Snapshot Βίντεο από ζωολογικό κήπο στην Κίνα δείχνει μια εξαντλημένη και αδύνα τίγρη να δυσκολεύεται ναθεί και να ανέβει ανηρα.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και αντιδράσεις στα social media, με εκκλήσεις για έρευνα των συνθηκών διαβίωσης του ζώου.

Το ζώο είναι τίγρη της Σιβηρίας ηλικίας 16

18 ετών, που είχε αναρρώσει πρόσφατα από ασθένεια και βρισκόταν σε περιορισμό κατά τη θεραπεία της.

Οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν κακομεταχείριση και δήλωσαν ότι η τίγρη τρέφεται με βοδινό κρέας ή κοτόπουλο σε μικρές ποσότητες.

Οι αρχές ξεκίνησαν επιτόπιο έλεγχο και θα παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με πιθανή μεταφορά του ζώου σε καλύτερα εξοπλισμένη εγκατάσταση αν χρειαστεί. Snapshot powered by AI

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει μια εμφανώς εξαντλημένη τίγρη να παλεύει να ανέβει μια μικρή ανηφόρα, αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες ζωολογικού κήπου στην Κίνα.

Το άτυχο ζώο, αποστεωμένο και αδύναμο, μόλις που καταφέρνει να κινηθεί, με τα πλευρά και τα οστά της λεκάνης του να διακρίνονται έντονα κάτω από το δέρμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Chuandong Ecological Zoo, στη νοτιοδυτική Κίνα, και το σχετικό βίντεο έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις.

Η εικόνα που προκάλεσε σοκ

Στο υλικό που καταγράφηκε από επισκέπτες, η τίγρη φαίνεται να κινείται με εξαιρετική δυσκολία μέσα στον χώρο της. Κάθε της βήμα είναι βαρύ και αργό, ενώ σε αρκετές στιγμές σέρνει τα πόδια της, προσπαθώντας να καλύψει μια μικρή απόσταση.

This is the current state of tigers at a zoo in Sichuan Province, China. pic.twitter.com/uQamPH7nz0 — CNAnimalRightsAlert (@animals_cn) May 2, 2026

Η πιο συγκλονιστική στιγμή έρχεται όταν το ζώο επιχειρεί να ανέβει μια ήπια κλίση. Εκεί, φαίνεται να χάνει την ισορροπία του, γέρνοντας προς τα δεξιά και παραλίγο να καταρρεύσει από εξάντληση.

Οι επισκέπτες παρακολουθούν αποσβολωμένοι, καταγράφοντας τη σκηνή με τα κινητά τους. Στο φόντο ακούγονται σχόλια που αναφέρονται στο σοκαριστικά χαμηλό βάρος του ζώου.

Θύελλα αντιδράσεων στα social media

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, και γρήγορα προκάλεσε κύμα αγανάκτησης.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση της τίγρης, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν το ζώο τρέφεται επαρκώς. Άλλοι προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, καλώντας τις αρχές να ερευνήσουν τις συνθήκες διαβίωσης και την υγεία του.

Ο δημιουργός της ανάρτησης περιέγραψε την εικόνα ως «σπαρακτική», σημειώνοντας ότι η τίγρη έδειχνε να εξαντλεί όλη της τη δύναμη μόνο και μόνο για να ανέβει την ανηφόρα. «Είναι πραγματικά αξιολύπητο. Ελπίζω να το δουν περισσότεροι άνθρωποι», έγραψε.

Η απάντηση των αρχών

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό, τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Η κυβέρνηση της περιοχής Xiangshi ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για το βίντεο και απέστειλε επιθεωρητές στον ζωολογικό κήπο για να εξετάσουν την κατάσταση.

Παράλληλα, το Γραφείο Πολιτισμού, Ραδιοτηλεόρασης και Τουρισμού της πόλης Longchang επιβεβαίωσε ότι έστειλε επίσης αρμόδιους υπαλλήλους για επιτόπιο έλεγχο.

Τι λένε οι υπεύθυνοι για την κατάσταση της τίγρης

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Γραφείου Φυσικών Πόρων και Πολεοδομίας της Longchang, πρόκειται για τίγρη της Σιβηρίας, ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών — μια ηλικία που θεωρείται προχωρημένη για το είδος.

Όπως αναφέρθηκε, το ζώο είχε διασωθεί πριν από χρόνια από άλλη τοποθεσία και πρόσφατα είχε αναρρώσει από ασθένεια. Οι υπεύθυνοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι η τίγρη έχει υποστεί κακομεταχείριση ή ασιτία.

Οι φροντιστές υποστήριξαν ότι το ζώο τρέφεται καθημερινά με βοδινό κρέας ή κοτόπουλο, ωστόσο τόνισαν ότι καταναλώνει μικρές ποσότητες τροφής.

Μάλιστα, διευκρινίστηκε ότι η τίγρη βρισκόταν σε κλουβί κατά τη διάρκεια της θεραπείας της και ότι η ημέρα καταγραφής του βίντεο ήταν η πρώτη φορά που της επετράπη να βγει έξω, προκειμένου να κινηθεί περισσότερο και να εκτεθεί στο φως του ήλιου.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση του ζώου θα παρακολουθείται στενά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος ζωολογικός κήπος δεν μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, η τίγρη θα μεταφερθεί σε άλλη, καλύτερα εξοπλισμένη εγκατάσταση.