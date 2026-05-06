Μαρινάκης: Τα λεφτά δεν φυτρώνουν, δεν μπορείς να πας από το τρίτο υπόγειο στον 25ο όροφο

«Είμαστε η κυβέρνηση που ότνα βρίσκει δημοσιονομικό χώρο μειώνει τον έναν φόρο μετά τον άλλον», ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «έχουμε δώσει Fuel Pass στα τρία τέταρτα των καταναλωτών βενζίνης», διευκρίνισε τα μέτρα για τα καύσιμα και απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος. Αν μειώναμε τον ΕΦΚ στα όρια που ορίζει η ΕΕ το όφελος του καταναλωτή θα ήταν μικρότερο από αυτό που κάναμε».

«Δίνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες», πρόσθεσε σε άλλο σημείο προσθέτοντας δεικτικά: Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου, Δεν μπορείς να πας σε μια μέρα στην άλλη από το τρίτο υπόγειο στον 25ο όροφο.