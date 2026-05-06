Μύθος ή πραγματικότητα; Αρχαιολόγοι ετοιμάζουν ανασκαφές για να βρουν την Κιβωτό της Διαθήκης

Snapshot Νέες έρευνες με ανιχνευτές μιονίων εντοίζουν υπόγειες δομές στην Πόλη του Δαβίδ, πιθανή τοποθεσία της Κιβωτού της Διαθήκης.

Η Κιβωτός, σύμφωνα με βιβλικές αφηγήσεις, κρύφτηκε πριν την καταστροφή του Πρώτου Ναού το 586 π.Χ. και πιθανώς περιέχει τις πλάκες των Δέκα Εντολών.

Υπάρχουν τρεις βασικές παραδόσεις για την τύχη της Κιβωτού, που τη θέλουν είτε κάτω από το Όρος του Ναού, είτε σε μυστηριώδη τοποθεσία ανάμεσα σε δύο βουνά, είτε στο Όρος Νεβώ.

Οι παραδόσεις συμφωνούν ότι η Κιβωτός δεν καταστράφηκε αλλά κρύφτηκε για προστασία, με τον προφήτη Ιερεμία να παίζει κεντρικό ρόλο.

Η ευαισθησία του Όρους του Ναού εμποδίζει ανασκαφές, αλλά οι νέες τεχνολογίες απεικόνισης δίνουν ελπίδες για μη επεμβατική εξερεύνηση του υπεδάφους.

Νέες έρευνες φέρνουν ξανά στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας: την πιθανή τοποθεσία της Κιβωτού της Διαθήκης, του ιερού σκεύους που, σύμφωνα με τη Βίβλο, περιείχε τις Δέκα Εντολές.

Η Κιβωτός, σύμφωνα με τις βιβλικές αφηγήσεις, κατασκευάστηκε από τους Ισραηλίτες λίγο μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο, τον 13ο αιώνα π.Χ., με τον Μωυσή να τοποθετεί στο εσωτερικό της τις πλάκες των Εντολών. Για αιώνες φυλασσόταν στα Άγια των Αγίων, τον πιο ιερό χώρο του αρχαίου Ναού της Ιερουσαλήμ, πριν χαθεί κατά την καταστροφή της πόλης από τους Βαβυλώνιους το 586 π.Χ.

Σήμερα, ο αρχαιολόγος Δρ Κρις ΜακΚίνι προτείνει ότι η Κιβωτός ενδέχεται να βρίσκεται κρυμμένη σε υπόγειους χώρους στην Πόλη του Δαβίδ, νότια του Όρους του Ναού. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να αξιοποιήσει προηγμένη τεχνολογία για τον εντοπισμό κρυφών κοιλοτήτων και μεταλλικών αντικειμένων σε μεγάλο βάθος, χωρίς ανασκαφές.

Η τεχνολογία που αλλάζει τα δεδομένα

Η μέθοδος βασίζεται σε ανιχνευτές μιονίων, οι οποίοι καταγράφουν υποατομικά σωματίδια που δημιουργούνται όταν κοσμικές ακτίνες συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες μπορούν να «χαρτογραφήσουν» το υπέδαφος και να εντοπίσουν κρυμμένες δομές.

Ήδη, οι πρώτες σαρώσεις έχουν αποκαλύψει άγνωστα μέχρι σήμερα κενά και κατασκευές κάτω από την επιφάνεια, ενισχύοντας τη θεωρία περί υπόγειων σηράγγων. Αν η τεχνολογία εφαρμοστεί και κάτω από το Όρος του Ναού, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Κιβωτός θα μπορούσε να εντοπιστεί, εφόσον υπάρχει ακόμη, καθώς –σύμφωνα με τις περιγραφές– είναι επενδεδυμένη με χρυσό.

Τα σενάρια για την τύχη της Κιβωτού

Ο ΜακΚίνι δεν ισχυρίζεται ότι έχει εντοπίσει την Κιβωτό, αλλά εξετάζει τρεις βασικές παραδόσεις για το τι συνέβη μετά την καταστροφή του Πρώτου Ναού.

Η πρώτη, γνωστή ως «παράδοση του Όρους», θέλει την Κιβωτό να έχει κρυφτεί κάτω από το Όρος του Ναού, σε υπόγειες αίθουσες ή σήραγγες, λίγο πριν την πολιορκία των Βαβυλωνίων. Πρόκειται για τη δημοφιλέστερη θεωρία, που τροφοδοτεί εδώ και αιώνες εικασίες.

Η δεύτερη εκδοχή, η «παράδοση του βράχου», αναφέρει ότι ο προφήτης Ιερεμίας έκρυψε την Κιβωτό σε μια μυστηριώδη τοποθεσία ανάμεσα σε δύο βουνά, χωρίς όμως να προσδιορίζεται με σαφήνεια το σημείο.

Η τρίτη και αρχαιότερη εκδοχή προέρχεται από το βιβλίο των Μακκαβαίων και τοποθετεί την Κιβωτό στο Όρος Νεβώ. Σύμφωνα με αυτή, ο Ιερεμίας μετέφερε τα ιερά αντικείμενα σε μια σπηλιά κοντά στον τόπο όπου πιστεύεται ότι πέθανε ο Μωυσής.

Τα κοινά στοιχεία και τα εμπόδια

Παρά τις διαφορές τους, όλες οι παραδόσεις συγκλίνουν σε ένα βασικό σημείο: η Κιβωτός δεν καταστράφηκε, αλλά κρύφτηκε σκόπιμα για να προστατευθεί από τους εισβολείς, με τον Ιερεμία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Ωστόσο, η έρευνα αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Το Όρος του Ναού θεωρείται από τα πιο ευαίσθητα θρησκευτικά σημεία στον κόσμο, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατες τις παραδοσιακές ανασκαφές.

Παρά τα εμπόδια, οι επιστήμονες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι νέες τεχνολογίες απεικόνισης θα επιτρέψουν στο μέλλον την εξερεύνηση του υπεδάφους χωρίς να διαταραχθεί ο χώρος, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα ότι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της ιστορίας ίσως κάποτε λυθεί.