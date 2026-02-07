Παίζει με την τύχη του: Η στιγμή που λιοντάρι «κατοικίδιο» δαγκώνει άνδρα που άπλωσε το χέρι του

Το θηρίο έβγαλε βόλτα με... λουρί ως κατοικίδιο ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος τώρα αναζητείται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
Επίθεση από ένα λιοντάρι, που κάποιος θεώρησε ότι μπορεί να έχει ως κατοικίδιο στη Μαχατσκάλα, στη νότια Ρωσία και να το βγάζει βόλτα με το λουρί, παραλίγο να έχει δραματικές συνέπειες.

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν έναν άντρα να πλησιάζει το θηρίο. Αλλά η προσπάθεια να παίξεις με το ισχυρό αρπακτικό δεν είναι θέμα τύχης...

Στην αρχή, το ζώο φαίνεται ήρεμο, σχεδόν βαριεστημένο, καθώς ο άντρας πλησιάζει, απλώνοντας το χέρι του προς το πρόσωπό του.

Ο άντρας προσφέρει το χέρι του στο λιοντάρι, και το θηρίο το... αρπάζει.

Ανησυχημένος, ο άντρας υποχωρεί – αλλά το λιοντάρι ορμάει πάνω του, και εκείνος προσπαθεί να το βάλει στα πόδια.

Το θηρίο τον προλαβαίνει και σφίγγει τα σαγόνια του γύρω από το μπράτσο του, καθώς κραυγές ξεσπούν από τους έκπληκτους περαστικούς.

Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να προσπαθεί απεγνωσμένα να ελευθερωθεί, με το χέρι του να εξαφανίζεται για λίγο μέσα στο στόμα του ζώου.

Πανικοβλημένοι ντόπιοι σπεύδουν να βοηθήσουν και ο φαινομενικός ιδιοκτήτης του λιονταριού τραβάει πίσω το λουρί σε μια ξέφρενη προσπάθεια να σταματήσει την επίθεση.

Ως εκ θαύματος, ο άντρας απελευθερώνεται από τα σαγόνια του αρπακτικού — και δραπετεύει γρήγορα.

Αργότερα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση.

Οι αρχές στην περιοχή Νταγκεστάν της Ρωσίας, κοντά στη Γεωργία, διερευνούν τώρα το περιστατικό.

«Διεξάγονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναζητά τον ιδιοκτήτη του λιονταριού και εξετάζει αν έχει άδεια να το έχει ως κατοικίδιο.

