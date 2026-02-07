«Πέταξε» στα 5,90μ. και κατέκτησε το Fly Athens ο Εμμανουήλ Καραλής

Με τη δεύτερη προσπάθεια έφτασε σε αυτό το ύψος ο Ολυμπιονίκης μας και βγήκε πρώτος στη διοργάνωση – Δεύτερος ο Αμερικανός Νίλσεν.

«Πέταξε» στα 5,90μ. και κατέκτησε το Fly Athens ο Εμμανουήλ Καραλής
Το Fly Athens Indoor, μόνο και μόνο λόγω ονόματος, είναι η διοργάνωση του Εμμανουήλ Καραλή. Ο Μανόλο με επίδοση 5,90μ. βγήκε πρώτος. Πετυχαίνοντας το συγκεκριμένο άλμα στη δεύτερη προσπάθεια. Πρώτα είχε περάσει το 5,70μ.

Ο Αμερικανός Κρίστοφερ Νίλσεν έμεινε στα 5.80μ. Με τον Καραλή να συνεχίζει και να δοκιμάζει στα 6 μέτρα, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τα νέα του κοντάρια. Με τα οποία ευελπιστεί πως θα πετύχει μεγάλα άλματα.

«Όταν ήμουν μικρό παιδί έβλεπα τους αγώνες εδώ και τελικά είχα την τύχη να αγωνιστώ στον ίδιο χώρο. Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο στις εξέδρες και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω τα νέα μου κοντάρια, δεν βγήκε το τεστ που κάναμε, όμως αυτό δεν είναι κάτι που μας προβληματίζει. Σύντομα θα έχω την ευκαιρία να ανέβω ψηλότερα», δήλωσε ο Καραλής.

Μετά τον αγώνα μάλιστα, δεν σταμάτησε να μοιράζει αυτόγραφα και να φωτογραφίζεται με μικρούς του θαυμαστές.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καλωσόρισε τους αθλητές και τους φιλάθλους, καθώς και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοβ, που ήρθε στην Ελλάδα για το μίτινγκ του Εμμανουήλ Καραλή.

«Το κλειστό της Παιανίας είναι ένας υπέροχος χώρος και ελπίζω από του χρόνου να είναι μόνο δικός μας. Θέλω να αναφερθώ στον Εμμανουήλ η αγωνιστικότητα και το ήθος του αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας η παρουσία του προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα», δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης και η ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά.

