Super League Βαθμολογία: Βαθιά «ανάσα» για Ατρόμητο και Παναιτωλικό, πριν τα μεγάλα ντέρμπι
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία με τα «διπλά» Παναιτωλικού και Ατρόμητου να δεσπόζουν, ενώ ακολουθούν τα μεγάλα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ.
Το… πρόγευμα της 20ης αγωνιστικής, έδωσε σημαντικές νίκες στις ομάδες που τα κατάφεραν. Ο Παναιτωλικός πέρασε θριαμβευτικά από τη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, ενώ ο Ατρόμητος επιβλήθηκε στη Νεάπολη της Κηφισιάς. Έτσι οι Περιστεριώτες ανέβησαν στους 20 βαθμούς και οι Αγρινιώτες στους 18 παίρνοντας… βαθιά ανάσα.
Σημαντική νίκη και για τον Asteras Aktor που επιβλήθηκε 2-0 του Βόλου. Η ομάδα της Τρίπολης παρέμεινε πάντως στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς.
Πλέον, το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στα κυριακάτικα παιχνίδια, με το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και το Άρης – ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν. Η ΑΕΚ παίζει στις Σέρρες θέλοντας να εκμεταλλευτεί πιθανά «στραβοπατήματα» των αντιπάλων της. Παράλληλα, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε «μάχη» με… ευρωπαϊκό φόντο.
SUPER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
- ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-4
- Asteras Aktor – Βόλος 2-0
- Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
- 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Novasports Prime
- 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1
- 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ Novasports Prime
- 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός 46
2. ΑΕΚ 45
3. ΠΑΟΚ 44 -18αγ.
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 29 -18αγ.
6. Άρης 25
7. Βόλος 25 -20αγ.
8. ΟΦΗ 21 -18αγ.
9. Ατρόμητος 20 -20αγ.
10.Κηφισιά 19
11. ΑΕΛ 19 -20αγ.
12. Παναιτωλικός 18 -20αγ.
13. Asteras Aktor 16 -20αγ.
14. Πανσερραϊκός 8