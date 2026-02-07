Super League Βαθμολογία: Βαθιά «ανάσα» για Ατρόμητο και Παναιτωλικό, πριν τα μεγάλα ντέρμπι

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία με τα «διπλά» Παναιτωλικού και Ατρόμητου να δεσπόζουν, ενώ ακολουθούν τα μεγάλα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ.

Super League Βαθμολογία: Βαθιά «ανάσα» για Ατρόμητο και Παναιτωλικό, πριν τα μεγάλα ντέρμπι
INTIME NEWS
Το… πρόγευμα της 20ης αγωνιστικής, έδωσε σημαντικές νίκες στις ομάδες που τα κατάφεραν. Ο Παναιτωλικός πέρασε θριαμβευτικά από τη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, ενώ ο Ατρόμητος επιβλήθηκε στη Νεάπολη της Κηφισιάς. Έτσι οι Περιστεριώτες ανέβησαν στους 20 βαθμούς και οι Αγρινιώτες στους 18 παίρνοντας… βαθιά ανάσα.

Σημαντική νίκη και για τον Asteras Aktor που επιβλήθηκε 2-0 του Βόλου. Η ομάδα της Τρίπολης παρέμεινε πάντως στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς.

Πλέον, το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στα κυριακάτικα παιχνίδια, με το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και το Άρης – ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν. Η ΑΕΚ παίζει στις Σέρρες θέλοντας να εκμεταλλευτεί πιθανά «στραβοπατήματα» των αντιπάλων της. Παράλληλα, ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε «μάχη» με… ευρωπαϊκό φόντο.

SUPER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

  • ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-4
  • Asteras Aktor – Βόλος 2-0
  • Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

  • 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Novasports Prime
  • 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1
  • 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ Novasports Prime
  • 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 46

2. ΑΕΚ 45

3. ΠΑΟΚ 44 -18αγ.

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29 -18αγ.

6. Άρης 25

7. Βόλος 25 -20αγ.

8. ΟΦΗ 21 -18αγ.

9. Ατρόμητος 20 -20αγ.

10.Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ 19 -20αγ.

12. Παναιτωλικός 18 -20αγ.

13. Asteras Aktor 16 -20αγ.

14. Πανσερραϊκός 8

