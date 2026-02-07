Εύβοια: Κυνηγός τραυματίστηκε από βόλι σε κυνήγι αγριόχοιρου - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σε τραγωδία λίγο έλειψε να εξελιχθεί για μία παρέα η εξόρμησή της για κυνήγι στη βόρεια Εύβοια, όταν ένας από τους κυνηγούς τραυματίστηκε, πιθανότατα από εξοστρακισμό σφαίρας.

Η παρέα των κυνηγών από την Ευρυτανία και την Αιδηψό, βρέθηκαν στην περιοχή, για να συμμετάσχουν, σύμφωνα με πληροφορίες του lamianow σε οργανωμένο κυνήγι αγριόχοιρου, το οποίο παραμένει νόμιμο έως και τα τέλη Φεβρουαρίου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας από τους κυνηγούς τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αιδηψού, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς η κατάστασή του απαιτούσε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το βόλι.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργείο το μεσημέρι του, Σαββάτου και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ο τραυματίας πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο, νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση.