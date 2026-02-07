Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες

Ο Νιγηριανός με τη βοήθεια της τύχης πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και χάρισε τρεις σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα του.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Διπλό»… χρυσάφι για τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Περιστερίου έφυγε με τη νίκη από το γήπεδο της Νεάπολης που χρησιμοποιεί σαν έδρα η Κηφισιά. Το τελικό 1-0 για τους φιλοξενούμενους, ήρθε με τυχερό αλλά σημαντικό γκολ απ’ τον Ουκάκι που πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση.

Τις σημαντικότερες ευκαιρίες είχαν οι γηπεδούχοι, σε έναν αγώνα που δεν ήταν καλός σε γενικές γραμμές. Ειδικά στο πρώτο μέρος, δεν υπήρχε ρυθμός και θα ξεχαστεί γρήγορα το ποδόσφαιρο που παίχτηκε. Στο δεύτερο μέρος ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα, ήρθε και το γκολ του Ουκάκι να… ξεκλειδώσει την αναμέτρηση απ’ το μηδέν. Σε προσπάθεια για σέντρα, η μπάλα βρήκε στον Μαϊντάνα και μπέρδεψε τον Ραμίρες καταλήγοντας στα δίχτυα.

Έτσι, ο Ατρόμητος ανέβηκε στην 9η θέση με 20 βαθμούς, προσπερνώντας την Κηφισιά που έμεινε στους 19 και είναι 10η με ματς λιγότερο.

Το φιλμ του αγώνα

3’ Ο Γιουμπιτάνα έκανε το δυνατό σουτ, η μπάλα πέρασε άουτ.

11’ Εκτός περιοχής ο Μουτουσαμί δοκίμασε να απειλήσει, χωρίς να ανησυχίζει τον Ραμίρες.

22’ Προσπάθεια του Αντόνισε εκτός περιοχής, κόντραρε η μπάλα και ο Ζέρσον στη συνέχεια της φάσης δεν μπόρεσε να σουτάρει όπως θα ήθελε.

23’ Απείλησε ο Πόμπο με καλό σουτ, όμως η μπάλα έφυγε λίγο πάνω απ’ την εστία του Ατρόμητου.

25’ Ο Μουτουσαμί έκανε ωραίο συρτό σουτ, ο Ραμίρες έκανε δύσκολη απόκρουση σε κόρνερ.

30’ Ο Πόμπο πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Αντόνισε, άουτ η μπάλα.

31’ Ο Ζέρσον Σόουζα έκανε εξαιρετική μπαλιά με τον Μίγιτς να φεύγει στην πλάτη της άμυνας του Ατρόμητου, με τον Χουτεσιώτη να βγαίνει νικητής στο τετ α τετ.

61’ Ο Πόμπο βρήκε ωραία τον Μίγιτς, αυτός προσπάθησε να «σκάψει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα από διαγώνια θέση, χωρίς να βρει στόχο.

65’ Εξαιρετική εναλλαγή μπάλας για την Κηφισιά, ο Αντόνισε έκανε το δυνατό σουτ, με τον Χουτεσιώτη να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

73’ Γκολ 0-1: Ο Ουκάκι στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ατρόμητο, σκόραρε. Ο Νιγηριανός έγινε κάτοχος έξω απ’ την περιοχή προς τα δεξιά, προσπάθησε να κάνει σέντρα, η μπάλα κόντραρε και ξεγέλασε τον Ραμίρες, καταλήγοντας στο βάθος της εστίας!

76’ Φάουλ για τον Ατρόμητο σε καλή θέση με τον Μίχορλ να εκτελεί, ο Ραμίρες έδιωξε στη γωνιά του, ο Μπάκου από πλάγια θέση πλάσαρε, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να διώχνει και πάλι.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Κίτρινες: Ουκάκι, Τσακμάκης

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ο.Σόουζα (46' Νούνελι), Μποτία, Μαϊντάνα (77' Λαρουσί), Πέρεθ (77' Αμάνι), Εμπό, Αντονίσε, Πόμπο (71' Μπερνάρντο), Ζ.Σόουζα, Μίγιτς (71' Θεοδωρίδης)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν (70' Κίνι), Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ (90'+3 Μήτογλου), Γιουμπιτάνα (70' Ουκάκι), Μπάκου, Τσούμπερ (70' Τσαντίλας)

