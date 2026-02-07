Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Ρέθυμνο και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Μια στοχευμένη επιχείρηση της Αστυνομίας Ρεθύμνου κατάφεραν και προχώρησαν στις συλλήψεις τριών ανδρών που συσχετίζονταν με διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 36χρονου και δύο αλλοδαπών, ηλικίας 42 και 28 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής ομάδας με αντικείμενο τη διακίνηση κοκαΐνης στην πόλη του Ρεθύμνου.

