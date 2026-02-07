Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Ρέθυμνο και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών
Σύλληψη τριών ατόμων για διακίνηση κοκαΐνης στο Ρέθυμνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια στοχευμένη επιχείρηση της Αστυνομίας Ρεθύμνου κατάφεραν και προχώρησαν στις συλλήψεις τριών ανδρών που συσχετίζονταν με διακίνηση ναρκωτικών.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 36χρονου και δύο αλλοδαπών, ηλικίας 42 και 28 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη σύσταση εγκληματικής ομάδας με αντικείμενο τη διακίνηση κοκαΐνης στην πόλη του Ρεθύμνου.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο 1961: Όταν η εκδρομή ήταν το γεγονός της χρονιάς
22:02 ∙ ΚΑΙΡΟΣ