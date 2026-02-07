«Ιπτάμενα τσιγάρα» προκαλούν συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Γιατί η Λιθουανία και η Πολωνία κατηγορούν τη Λευκορωσία για υβριδικό πόλεμο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

«Ιπτάμενα τσιγάρα» προκαλούν συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας, η Λευκορωσία, έχει κατηγορηθεί ότι απειλεί την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με «πακέτα τσιγάρων».

Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει επί του παρόντος την απειλή που αποτελούν τα μπαλόνια γεμάτα με ήλιο ή υδρογόνο, τα οποία εκτοξεύονται συχνά και εισβάλλουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας και της Πολωνίας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μπαλόνια δεν είναι γεμάτα με εκρηκτικά, αλλά με πακέτα τσιγάρων, τα οποία είναι πολύ φθηνότερα στη Λευκορωσία από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τρία χρόνια μετά την κατάρριψη ενός κινεζικού μετεωρολογικού μπαλονιού από ένα F-22 Raptor της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών με έναν πύραυλο AIM-9X Sidewinder, με την κατηγορία ότι κατασκόπευε τη Βόρεια Αμερική.

πακετα τσιγαρα

Αυτά τα μπαλόνια είναι αντικείμενα χαμηλής τεχνολογίας, αργής κίνησης και δύσκολα ανιχνεύσιμα, τα οποία συχνά πετούν σε υψόμετρα έως και αρκετών χιλιομέτρων, προκαλώντας ανίχνευση από ραντάρ, συναγερμούς στον εναέριο χώρο και προσωρινό κλείσιμο πολιτικών αεροδρομίων.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο σημαντικές εισβολές στη Λιθουανία και την Πολωνία ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν τον εναέριο χώρο. Για παράδειγμα, στις 27 Ιανουαρίου αναφέρθηκαν περίπου 42 πτήσεις αερόστατων από τη γειτονική Λευκορωσία πάνω από τη Λιθουανία, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας, Βίλνιους, να διακόψει επανειλημμένα τις αεροπορικές πτήσεις.

Επίσης το στρατιωτικό επιχειρησιακό αρχηγείο της Πολωνίας δήλωσε ότι ο πολωνικός εναέριος χώρος έκλεισε για τις πολιτικές πτήσεις τη νύχτα της 28ης Ιανουαρίου λόγω εισβολών από «αντικείμενα που μοιάζουν με αερόστατα». «Δεν εντοπίστηκε καμία απειλή για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας», δήλωσε η διοίκηση επιχειρήσεων στο X, αλλά περιέγραψε το περιστατικό ως «μέρος του καταλόγου υβριδικών δραστηριοτήτων που βιώνει η Πολωνία» κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της.

Η Λιθουανία, από την άλλη πλευρά, έχει αναφέρει εκατοντάδες εισβολές μπαλονιών στον εναέριο χώρο της τουλάχιστον από το φθινόπωρο του 2025. Η χώρα αναγκάστηκε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την επικράτεια τον Δεκέμβριο, μετά από μήνες περιστατικών που σχετίζονταν με μπαλόνια και προκάλεσαν αναταραχές και διαταραχές στις πτήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η Λευκορωσία κατηγορήθηκε ότι έστειλε περίπου 600 μπαλόνια μόνο το 2025, κυρίως για να εισάγει λαθραία τσιγάρα στη Λιθουανία.

Με πληροφορίες από eurasiantimes.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:40ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη με απεργία στο ντελίβερι: Τι ζητούν οι διανομείς

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο 1961: Όταν η εκδρομή ήταν το γεγονός της χρονιάς

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Άγιος Βαλεντίνος: Λιγότερες σοκολάτες για δώρα λόγω οικονομικής κρίσης

23:22ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Πού το πάει ο καιρός; Η πρόβλεψη και οι αντικυκλώνες - τροχονόμοι

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατα 2026: Πότε πέφτουν - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Πέταξε» στα 5,90μ. και κατέκτησε το Fly Athens ο Εμμανουήλ Καραλής

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Ρέθυμνο και συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτος θάνατος εξαιτίας του ιού Nipah στο Μπαγκλαντές - Μεγάλη ανησυχία μετά τα κρούσματα στην Ινδία

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος o Μαροκινός, φερόμενος ως διακινητής μετά την απολογία του

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κυνηγός τραυματίστηκε από βόλι σε κυνήγι αγριόχοιρου - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή νεαρών αλλοδαπών σε πολυκατοικία - Ένας τραυματίας από μαχαίρι

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Βαθιά «ανάσα» για Ατρόμητο και Παναιτωλικό, πριν τα μεγάλα ντέρμπι

22:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενα τσιγάρα» προκαλούν συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση με μαχαίρι σε φοιτητική εστία ιατρικής σχολής - 6 τραυματίες, 15χρονος ο δράστης

22:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Χρυσή» αλλαγή ο Ουκάκι και σπουδαίο «διπλό» οι Περιστεριώτες

22:02ΚΑΙΡΟΣ

«Ασανσέρ» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δύο νεκροί από κατάρρευση κτηρίου στο Ρατζαστάν - Φόβοι ότι αρκετοί είναι παγιδευμένοι

21:40LIFESTYLE

Μαρί Σαντάλ και Παύλος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - Η ανάρτηση από την τελετή έναρξης

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι - Οπαδικά τα κίνητρα η πρώτη εικόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

19:18LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας εξαφανίζεται και ο Θεόφιλος χάνει το σπίτι του

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

23:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Πέταξε» στα 5,90μ. και κατέκτησε το Fly Athens ο Εμμανουήλ Καραλής

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο δύο άτομα μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γαλάτσι - Οπαδικά τα κίνητρα η πρώτη εικόνα

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατα 2026: Πότε πέφτουν - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Παίζει με την τύχη του: Η στιγμή που λιοντάρι «κατοικίδιο» δαγκώνει άνδρα που άπλωσε το χέρι του να το χαϊδέψει

22:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ιπτάμενα τσιγάρα» προκαλούν συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι λιποτάκτες: Λύτρωση ο θάνατος - Φρικτά βασανιστήρια για εκείνους που εγκαταλείπουν τη μάχη

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για 21χρονη βασίλισσα ομορφιάς - Τη συνέθλιψε σε τοίχο το αυτοκίνητό της

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

«Λαβράκι» στα Εξάρχεια: 20χρονος κυκλοφορούσε στο κέντρο με σφαίρα στην τσάντα – Οπλοστάσιο στο σπίτι του

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος o Μαροκινός, φερόμενος ως διακινητής μετά την απολογία του

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή νεαρών αλλοδαπών σε πολυκατοικία - Ένας τραυματίας από μαχαίρι

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ