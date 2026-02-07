«Ιπτάμενα τσιγάρα» προκαλούν συναγερμό στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας, η Λευκορωσία, έχει κατηγορηθεί ότι απειλεί την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με «πακέτα τσιγάρων».

Το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει επί του παρόντος την απειλή που αποτελούν τα μπαλόνια γεμάτα με ήλιο ή υδρογόνο, τα οποία εκτοξεύονται συχνά και εισβάλλουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας και της Πολωνίας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μπαλόνια δεν είναι γεμάτα με εκρηκτικά, αλλά με πακέτα τσιγάρων, τα οποία είναι πολύ φθηνότερα στη Λευκορωσία από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τρία χρόνια μετά την κατάρριψη ενός κινεζικού μετεωρολογικού μπαλονιού από ένα F-22 Raptor της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών με έναν πύραυλο AIM-9X Sidewinder, με την κατηγορία ότι κατασκόπευε τη Βόρεια Αμερική.

Αυτά τα μπαλόνια είναι αντικείμενα χαμηλής τεχνολογίας, αργής κίνησης και δύσκολα ανιχνεύσιμα, τα οποία συχνά πετούν σε υψόμετρα έως και αρκετών χιλιομέτρων, προκαλώντας ανίχνευση από ραντάρ, συναγερμούς στον εναέριο χώρο και προσωρινό κλείσιμο πολιτικών αεροδρομίων.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο σημαντικές εισβολές στη Λιθουανία και την Πολωνία ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν τον εναέριο χώρο. Για παράδειγμα, στις 27 Ιανουαρίου αναφέρθηκαν περίπου 42 πτήσεις αερόστατων από τη γειτονική Λευκορωσία πάνω από τη Λιθουανία, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας, Βίλνιους, να διακόψει επανειλημμένα τις αεροπορικές πτήσεις.

Επίσης το στρατιωτικό επιχειρησιακό αρχηγείο της Πολωνίας δήλωσε ότι ο πολωνικός εναέριος χώρος έκλεισε για τις πολιτικές πτήσεις τη νύχτα της 28ης Ιανουαρίου λόγω εισβολών από «αντικείμενα που μοιάζουν με αερόστατα». «Δεν εντοπίστηκε καμία απειλή για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας», δήλωσε η διοίκηση επιχειρήσεων στο X, αλλά περιέγραψε το περιστατικό ως «μέρος του καταλόγου υβριδικών δραστηριοτήτων που βιώνει η Πολωνία» κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της.

Η Λιθουανία, από την άλλη πλευρά, έχει αναφέρει εκατοντάδες εισβολές μπαλονιών στον εναέριο χώρο της τουλάχιστον από το φθινόπωρο του 2025. Η χώρα αναγκάστηκε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την επικράτεια τον Δεκέμβριο, μετά από μήνες περιστατικών που σχετίζονταν με μπαλόνια και προκάλεσαν αναταραχές και διαταραχές στις πτήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Η Λευκορωσία κατηγορήθηκε ότι έστειλε περίπου 600 μπαλόνια μόνο το 2025, κυρίως για να εισάγει λαθραία τσιγάρα στη Λιθουανία.

Με πληροφορίες από eurasiantimes.com

