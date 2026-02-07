Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή νεαρών αλλοδαπών σε πολυκατοικία - Ένας τραυματίας από μαχαίρι
Συμπλοκή μεταξύ νεαρών αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πολυκατοικία σε περιοχή της Λάρισας, κατά την οποία ένα άτομο τραυματίστηκε στο χέρι από μαχαίρι.
Ο νεαρός, σύμφωνα με το larisanet.gr κατέβηκε από την πολυκατοικία φωνάζοντας βοήθεια με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να καταφτάνουν στο σημειο.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.
Όπως επισημαίνεται στη συγκεκριμένη πολυκατοικία μένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες στα πλαίσια προγράμματος.
