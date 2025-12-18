Διάγγελμα Τραμπ: Πρόβαλλε τον διεθνή ρόλο των ΗΠΑ και υπερασπίστηκε το έργο του από τον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε το βράδυ της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδος) διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο, στο οποίο παρουσίασε τον απολογισμό της κυβέρνησής του και τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του για την επόμενη περίοδο.

Μεταναστευτικό και σύνορα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της έναρξης της ομιλίας του στην επίρριψη ευθυνών στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο συνεχίζει να επικρίνει σε τακτική βάση.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεταναστευτική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, στον πληθωρισμό και σε ζητήματα πολιτισμικού χαρακτήρα.

«Αυτό είναι που η κυβέρνηση Μπάιντεν επέτρεψε να συμβεί στη χώρα μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όταν ανέλαβα καθήκοντα, κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω».

Ο Τραμπ προέβαλε το μεταναστευτικό ως ένα από τα βασικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στα σύνορα των ΗΠΑ έχει βελτιωθεί δραστικά.

«Παραλάβαμε τα χειρότερα σύνορα οπουδήποτε στον κόσμο και τα μετατρέψαμε γρήγορα στα ισχυρότερα στην ιστορία της χώρας μας. Μέσα σε λίγους μήνες περάσαμε από το χειρότερο στο καλύτερο», δήλωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στις απελάσεις μεταναστών, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του απομακρύνει εγκληματίες και ότι η αυστηρή πολιτική του έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας σε αμερικανικές πόλεις.

Ευθύνες στους μετανάστες για τα προβλήματα της χώρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στους μετανάστες, αποδίδοντάς τους ευθύνες για τη στεγαστική κρίση και τα οικονομικά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Την ίδια στιγμή, οι παράνομοι μετανάστες έκλεψαν αμερικανικές θέσεις εργασίας και κατέκλυσαν τα επείγοντα περιστατικά, λαμβάνοντας δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση που πληρώνετε εσείς – οι Αμερικανοί φορολογούμενοι», δήλωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι «αύξησαν το κόστος της αστυνόμευσης σε επίπεδα τόσο υψηλά που δεν μπορούν καν να αναφερθούν».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στην κοινότητα των Σομαλών, λέγοντας ότι «κατέλαβαν την οικονομία» της πολιτείας της Μινεσότα και ότι έχουν αποσπάσει «δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια».

Οικονομία και κόστος ζωής

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το κόστος ζωής μειώνεται, λέγοντας πως οι τιμές αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των τροφίμων, υποχωρούν.

«Οι Δημοκρατικοί πολιτικοί εκτόξευσαν το κόστος των τροφίμων, αλλά κι αυτό το λύνουμε», είπε.

Δασμοί και εμπορική πολιτική

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την πολιτική των δασμών, επιμένοντας ότι αποδίδει καρπούς. Χαρακτήρισε τη λέξη «δασμοί» ως «αγαπημένη του» και υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά έχουν ενισχύσει την αμερικανική οικονομία.

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, αλλά κάνουμε τεράστια πρόοδο», δήλωσε.

Διεθνής εικόνα των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει τον σεβασμό τους στη διεθνή σκηνή.

«Η χώρα μας ήταν αντικείμενο χλευασμού σε όλο τον κόσμο, αλλά πλέον δεν γελούν», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του έχει φέρει περισσότερες θετικές αλλαγές από οποιαδήποτε άλλη στην αμερικανική ιστορία.

Μέση Ανατολή και διεθνείς συγκρούσεις

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του έχει συμβάλει στην επίλυση πολλών συγκρούσεων και ότι έχει αποκαταστήσει την αμερικανική ισχύ.

Ανέφερε ότι έχει διευθετήσει οκτώ πολέμους μέσα σε δέκα μήνες, ότι εξάλειψε την πυρηνική απειλή του Ιράν και ότι έθεσε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, φέρνοντας, όπως είπε, ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Νομισματική πολιτική, στέγαση και ενέργεια

Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα ανακοινώσει σύντομα τον νέο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα στηρίζει τη σημαντική μείωση των επιτοκίων.

«Οι δόσεις των στεγαστικών δανείων θα μειωθούν», δήλωσε.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το επόμενο έτος θα παρουσιάσει νέο σχέδιο για τη στέγαση, το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο επιθετικά σχέδια μεταρρύθμισης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι οι τιμές της ενέργειας και της βενζίνης έχουν μειωθεί και ότι θα συνεχίσουν να μειώνονται, προσθέτοντας ότι εντός των επόμενων 12 μηνών θα ανοίξουν 1.600 νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Στρατιωτικοί και «μερίσματα πολεμιστή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα καταβάλει επιταγές ύψους 1.776 δολαρίων σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια εν ενεργεία στρατιωτικούς πριν από τα Χριστούγεννα.

Όπως είπε, τα χρήματα προέρχονται από τα αυξημένα έσοδα των δασμών και από τη φορολογική νομοθεσία που ψηφίστηκε νωρίτερα φέτος.

Κλείσιμο με αθλητικά γεγονότα και ευχές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίωξε να ολοκληρώσει το διάγγελμά του με αισιόδοξο τόνο, αναφερόμενος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο έτος.

Υπενθύμισε επίσης ότι το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

«Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστός φόρος τιμής σε αυτό το επικό ορόσημο από την ολοκλήρωση της επιστροφής της Αμερικής που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο», δήλωσε.

Ο πρόεδρος έκλεισε την ομιλία του ευχόμενος καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος.

