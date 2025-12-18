Ασπρόπυργος: Πυρκαγιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή έφερε καθυστερήσεις στον Προαστιακό

Διακοπή στην κυκλοφορία του Προαστιακού σιδηρόδρομου στο ύψος του Ασπροπύργου σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18/12), με τους συρμούς στο τμήμα Άνω Λιόσια-Λουτόπυργος να σταματούν στις 19:12 λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ωστόσο αναμένονται καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12 και μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία 1327 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παραμένει στον Σ.Σ. Νέας Περάμου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών

Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Διαβάστε επίσης