Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά
Ο αποκλεισμός είχε ξεκινήσει από τις 12:00 και έληξε κατά τις 20:30
Άνοιξε, έπειτα από αποκλεισμό πολλών ωρών, κατά τις 20:30 το μπλόκο των αγροτών στο τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Οι νταλίκες που είχαν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων διέρχονται αυτήν την ώρα από το Μεθοριακό σταθμό.
Ο αποκλεισμός είχε ξεκινήσει από τις 12:00 σήμερα το μεσημέρι, όπως γίνεται τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
