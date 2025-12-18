Σουηδία: Πληρωμένος εκτελεστής ετών 12 - Δολοφόνησε τον λάθος άνθρωπο για 20.000 λίρες

Τέλος δεν έχει η εμπλοκή ανηλίκων στο οργανωμένο έγκλημα και τη βια μεταξύ συμμοριών στην Σουηδία. Τελευταίο κρούσμα η σύλληψη ενός 12χρονου αγοριού στην προχώρησαν οι αρχές για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Αυτό που θυμίζει δε αρχαίο δράμα, είναι το ότι φέρεται να σκότωσε και λάθος άτομο, ενώ είχε λάβει αμοιβή 20.000 λιρών για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Swedish police have detained a 12-year-old boy suspected of killing a 20-year-old man in a drive-by shooting a few days ago in Malmö, Sweden.



The police say he shot the wrong person and was busy planning a new hit against the intended target when he was caught.



Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, στις 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο 12χρονος δράστης πυροβόλησε τον άνδρα κατά λάθος, προσπαθώντας να στοχεύσει το άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ο 21χρονος ταξίδευε με φίλους του στην περιοχή Oxie.

Η αστυνομία έλαβε κλήσεις για το περιστατικό γύρω στις 23:00. Το θύμα, που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από έρευνα για ανθρωποκτονία, οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο ένα παιδί 12 ετών και το συνέλαβαν.

Λόγω της ηλικίας του, τέθηκε υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκουίστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία εις βάρος του ανηλίκου, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης.

