Σουηδία: Βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε νηπιαγωγείο

Αστυνομικός φρουρός κοντά σε τόπο πυροβολισμών στα περίχωρα του Orebro, στη Σουηδία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο του Νίμπρο, στη Σουηδία, όταν εντοπίστηκαν δύο ενεργοί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί πολύ κοντά σε νηπιαγωγείο. Τα εκρηκτικά βρέθηκαν σε ένα σωρό από πεσμένα δέντρα, σε μια περιοχή όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων νηπιαγωγείο, τοπικό ιστορικό μουσείο και κατοικίες.

Πώς εντοπίστηκαν

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι βόμβες ανακαλύφθηκαν από προσωπικό του δήμου Νίμπρο, το οποίο ενημέρωσε αμέσως τις αρχές. Η γειτνίαση με το νηπιαγωγείο προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς στον χώρο βρίσκονταν παιδιά και εκπαιδευτικοί.

Επέμβαση των αρχών

Στο σημείο έσπευσε η εθνική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών της αστυνομίας, η οποία προχώρησε στην απενεργοποίηση των αντικειμένων. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση των εκρηκτικών και τα κίνητρα πίσω από την τοποθέτησή τους.

Την ίδια στιγμή αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κάνουν λόγο για 50 χειροβομβίδες που βρέθηκαν σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο Μάλμο.

?? pic.twitter.com/APDtmI7Di1 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 2, 2025

Η Σουηδία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρή αύξηση της εγκληματικότητας, με συχνές εκρήξεις, πυροβολισμούς και επιθέσεις συμμοριών που συνδέονται κυρίως με το οργανωμένο έγκλημα. Η αστυνομία δυσκολεύεται να ελέγξει την κατάσταση.

