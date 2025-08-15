Σουηδία: Ένας νεκρός μετά από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στη Σουηδία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Άλλο ένα άτομο μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία διερευνά αν ο δράστης στόχευε το τζαμί ή συγκεκριμένα άτομα.

Οι Αρχές έχουν σπεύσει σε μεγάλο αριθμό στην περιοχή και καλούν το κοινό να παραμείνει μακριά. Η ταυτότητα και το κίνητρο του δράστη παραμένουν άγνωστα, ενώ η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως απόπειρα δολοφονίας.