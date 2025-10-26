Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

Η σκανδιναβική χώρα βλέπει τα ποσοστά εγκληματικότητας να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια

Newsbomb

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σουηδία η απόφαση δικαστηρίου να μην απελάσει έναν 19χρονο μετανάστη από την Ερυθραία, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας, κρίνοντας ότι η διάρκεια της επίθεσης δεν συνιστά “εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα”.

Ο μετανάστης Yazied Mohamed, 19 ετών, επιτέθηκε στη Meya Åberg καθώς εκείνη περπατούσε μέσα από μια υπόγεια διάβαση στην πόλη Σκέλεφτεα (Skellefteå), επιστρέφοντας στο σπίτι της ύστερα από τη βάρδια της σε εστιατόριο McDonald’s. Η ανήλικη είχε χάσει το λεωφορείο της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης άρπαξε το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας και την έσυρε μέσα στο τούνελ, όπου τη βίασε, μέχρι που εκείνη κατάφερε να ξεφύγει.

Η οικογένεια της Meya Åberg κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία, ωστόσο αρχικά ο Mohamed αθωώθηκε λόγω «έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων». Την πρώτη ημέρα που η νεαρή επέστρεψε στο σχολείο, αντίκρισε ξανά τον βιαστή της, ο οποίος φέρεται μάλιστα να ήταν και εκείνος μαθητής.

Μετά από νέα εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, ο 19χρονος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης και υποχρεώθηκε να καταβάλει 240.000 κορώνες Σουηδίας (περίπου 19.000 λίρες) ως αποζημίωση στη νεαρή γυναίκα.

Παρά την εισήγηση των εισαγγελέων για απέλαση, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, αναφέροντας στην απόφασή του

«Δεδομένης της φύσης και της διάρκειας του εγκλήματος, παρότι πρόκειται για σοβαρό αδίκημα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως “εξαιρετικά σοβαρό” ώστε να δικαιολογεί την απέλαση».

Σύμφωνα με τη σουηδική νομοθεσία, οι μετανάστες μπορούν να απελαθούν μόνο αν το έγκλημα θεωρηθεί “εξαιρετικά σοβαρό” και αν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Η Meya Åberg, μιλώντας στα τοπικά μέσα, δήλωσε: «Θέλω να πω ότι τον μισώ. Μου κατέστρεψε τη ζωή».

Η απόφαση έχει προκαλέσει κύμα οργής στη Σουηδία αλλά και διεθνώς. Ο πρώην καγκελάριος Nadhim Zahawi χαρακτήρισε την ετυμηγορία «τρέλα» και πρόσθεσε: «Μια τεράστια αδικία για το κορίτσι και την οικογένειά της. Ένα παράλογο δικαστικό αποτέλεσμα — απελάστε αυτόν τον εγκληματία, Σουηδία, ξύπνα!»

Συμπλήρωσε επίσης: «Αν ο νόμος είναι παράλογος, τότε αλλάξτε τον».

Το ζήτημα της μετανάστευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια. Το 2024 η συζήτηση αναζωπυρώθηκε, όταν έγινε γνωστό ότι ο Σύρος αιτών άσυλο Karam Kanjo, 26 ετών, ήταν σε αναστολή ποινής για προηγούμενο βιασμό όταν επιτέθηκε σε ηλικιωμένη γυναίκα καθώς εκείνη πήγαινε στον τάφο του συζύγου της.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέλισσες τσιμπούν μέχρι θανάτου πατέρα και κόρη, αφού έριξαν φορτηγό σε κυψέλη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πήγε καλά ο πρώτος αγώνας, όλα ήταν σωστά»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

19:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι επιλογές των Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς για το ντέρμπι της Super League

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για κομμωτή στον Ωρωπό: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με σφυριά - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Διαδηλώσεις στη Σεβίλλη για καθυστερημένα αποτελέσματα εξετάσεων για καρκίνο του μαστού - «Κόντρα» τοπικής διοίκησης με τη Μαδρίτη

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο «Clasico» και +5 από τους «μπλαουγκράνα»

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor 2-0: Άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ; - «Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: «Χ»έρι – χέρι οι δύο ομάδες, πήραν από έναν βαθμό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωες στο Χάρκοβο: Οι άνδρες που διέσωσαν 48 παιδιά στο νηπιαγωγείο μετά το χτύπημα από ρωσικό drone

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς ορίζει προσωρινό διάδοχό του ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η πρωτοπόρος Άρσεναλ αύξησε τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι - Όλα τα αποτελέσματα

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός από πυροβολισμούς σε μεγάλο πανηγύρι

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας στο λιμάνι - Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα η 56χρονη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Μοσάντ αποκάλυψε μυστικό τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν για επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο «υπαρχηγός« του κυκλώματος – Εννέα άτομα προφυλακισμένα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

19:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιρικό θαύμα στη Σουηδία: Η Μιάλμπι κατέκτησε το πρωτάθλημα - Ο μοναδικός Έλληνας της πόλης των 1.200 κατοίκων περιγράφει το «μυστικό» της επιτυχίας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Mashco Piro: Η τελευταία φυλή του Αμαζονίου απειλείται με εξαφάνιση - Ο αγώνας για την προστασία της

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Tomahawk: Πώς λειτουργούν οι πύραυλοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor 2-0: Αρχή με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πάνος Ρούτσι ετοιμάζεται να ξανακατέβει στο Σύνταγμα - «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης» λέει στο Newsbomb

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ