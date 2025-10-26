Σάλος στη Σουηδία: Μετανάστης που βίασε 16χρονη δεν απελαύνεται γιατί «το έγκλημα δεν κράτησε πολύ»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σουηδία η απόφαση δικαστηρίου να μην απελάσει έναν 19χρονο μετανάστη από την Ερυθραία, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας, κρίνοντας ότι η διάρκεια της επίθεσης δεν συνιστά “εξαιρετικά σοβαρό έγκλημα”.

Ο μετανάστης Yazied Mohamed, 19 ετών, επιτέθηκε στη Meya Åberg καθώς εκείνη περπατούσε μέσα από μια υπόγεια διάβαση στην πόλη Σκέλεφτεα (Skellefteå), επιστρέφοντας στο σπίτι της ύστερα από τη βάρδια της σε εστιατόριο McDonald’s. Η ανήλικη είχε χάσει το λεωφορείο της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης άρπαξε το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας και την έσυρε μέσα στο τούνελ, όπου τη βίασε, μέχρι που εκείνη κατάφερε να ξεφύγει.

Η οικογένεια της Meya Åberg κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην αστυνομία, ωστόσο αρχικά ο Mohamed αθωώθηκε λόγω «έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων». Την πρώτη ημέρα που η νεαρή επέστρεψε στο σχολείο, αντίκρισε ξανά τον βιαστή της, ο οποίος φέρεται μάλιστα να ήταν και εκείνος μαθητής.

Μετά από νέα εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο, ο 19χρονος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης και υποχρεώθηκε να καταβάλει 240.000 κορώνες Σουηδίας (περίπου 19.000 λίρες) ως αποζημίωση στη νεαρή γυναίκα.

Παρά την εισήγηση των εισαγγελέων για απέλαση, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, αναφέροντας στην απόφασή του

«Δεδομένης της φύσης και της διάρκειας του εγκλήματος, παρότι πρόκειται για σοβαρό αδίκημα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως “εξαιρετικά σοβαρό” ώστε να δικαιολογεί την απέλαση».

Σύμφωνα με τη σουηδική νομοθεσία, οι μετανάστες μπορούν να απελαθούν μόνο αν το έγκλημα θεωρηθεί “εξαιρετικά σοβαρό” και αν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Η Meya Åberg, μιλώντας στα τοπικά μέσα, δήλωσε: «Θέλω να πω ότι τον μισώ. Μου κατέστρεψε τη ζωή».

Η απόφαση έχει προκαλέσει κύμα οργής στη Σουηδία αλλά και διεθνώς. Ο πρώην καγκελάριος Nadhim Zahawi χαρακτήρισε την ετυμηγορία «τρέλα» και πρόσθεσε: «Μια τεράστια αδικία για το κορίτσι και την οικογένειά της. Ένα παράλογο δικαστικό αποτέλεσμα — απελάστε αυτόν τον εγκληματία, Σουηδία, ξύπνα!»

Συμπλήρωσε επίσης: «Αν ο νόμος είναι παράλογος, τότε αλλάξτε τον».

Το ζήτημα της μετανάστευσης βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια. Το 2024 η συζήτηση αναζωπυρώθηκε, όταν έγινε γνωστό ότι ο Σύρος αιτών άσυλο Karam Kanjo, 26 ετών, ήταν σε αναστολή ποινής για προηγούμενο βιασμό όταν επιτέθηκε σε ηλικιωμένη γυναίκα καθώς εκείνη πήγαινε στον τάφο του συζύγου της.