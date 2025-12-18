Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα του Εκουαδόρ

Ανείπωτη τραγωδία στο Εκουαδόρ.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της χώρας, Μάριο Πινέιδα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) στην πόλη Γκουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.

Ο 33χρονος αμυντικός, είχε αγωνιστεί με την εθνική του στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και του αυτό του 2022 στο Κατάρ.

«Προς τα μέλη και τους υποστηρικτές μας: Η FC Barcelona Sporting Club ανακοινώνει με βαθιά θλίψη τον θάνατο του παίκτη της, Μάριο Πινέιδα, μετά από επίθεση. Αυτή η τραγική είδηση μας επηρεάζει όλους βαθιά και συμμεριζόμαστε τη θλίψη ολόκληρης της οικογένειας της Μπάρτσα.

Τις επόμενες ώρες, θα σας κρατάμε ενήμερους για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στη μνήμη του. Προς το παρόν, ζητάμε από τα μέλη, τους υποστηρικτές μας και το κοινό να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του και να προσφέρουν παρηγοριά στην οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» αναφέρει το μήνυμα του συλλόγου.

Ο Πινέιδα κέρδισε το πρωτάθλημα του Ισημερινού με την Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ το 2016. Το 2022 αγωνίστηκε στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Η ποδοσφαιρική ομάδα Φλουμινένσε έμαθε με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Μάριο Πινέιδα, ενός παίκτη που αγωνίστηκε για τον σύλλογο το 2022. Ο Πινέιδα εντάχθηκε στους Τρικολόρ στην αρχή της σεζόν στην οποία στεφθήκαμε πρωταθλητές Καριόκα. Η Φλουμινένσε εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του» αναφέρει ο βραζιλιάνικος σύλλογος.