ΑΕΚ – Κραϊόβα: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τον «τελικό» στο Conference League

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στους «16» της διοργάνωσης.

Οι τρεις βαθμοί θα φέρουν την «Ένωση» σε θέση ισχύος, κάτι το οποίο της διασφαλίζει κι έναν αντίπαλο «στα μέτρα» της. Δηλαδή ο δρόμος για πρόκριση στους προημιτελικούς μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα είναι ορθάνοιχτος, ώστε να φτάσει εκεί η «Ένωση» για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Κραϊόβα
Η ενδεκάδα της Κραϊόβα για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Όσον αφορά στην ενδεκάδα, σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Φιλίπε Ρέλβας, κάτι που δεν ισχύει για τον Αρόλντ Μουκουντί, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα την Τετάρτη (17/12). Τη θέση του έχει πάρει ο Ντομαγκόι Βίντα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Κραϊόβα: Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Μπαντέλι, Σκρέτσιου, Μπάνκου, Τέλες, Μεκβαμπισβίλι, Τσικαλντάου, Μπαϊαράμ, Ετίμ, Αλ Χαμλαουί, ενώ στον πάγκο είναι οι: Ποπέσκου, Λουνγκ, Στεφάν, Ουρί, Κρέτσου, Μογκός, Μόρα, Στεβάνοβιτς, Μπασκεάνου, Ματέι, Μουντεάν, Ενσιμπά.

