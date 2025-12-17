ΑΕΚ - Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να πετύχουν την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Κραϊόβα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έστειλε το δικό του μήνυμα εν όψει του «τελικού» με την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για το Conference League, τονίζοντας στη συνέντευξη Τύπου πως θα είναι μια μεγάλη μάχη.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, στάθηκε στις δυσκολίες και την κρισιμότητα του αγώνα της Πέμπτης (18/12) με τους Ρουμάνους, αλλά αναφέρθηκε παράλληλα και στην καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δική του ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Έχουμε άλλα δύο ματς πριν τα Χριστούγεννα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με 11 νίκες στους 12 αγώνες και την ισοπαλία με τη Σάμροκ. Δεν φεύγει αυτή η ισοπαλία από το μυαλό μας. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά είναι σημαντικό να νικήσουμε αύριο για να πάρουμε την απευθείας πρόκριση στους 16. Δεν θα είναι απλή η αναμέτρηση, έχουμε κάποιες απουσίες. Οι παίκτες πρέπει να ενωθούν σαν μια γροθιά. Αναμένουμε ένα γεμάτο γήπεδο, με ένταση και θετική ατμόσφαιρα. Παίζουμε με μια ομάδα σοβαρή. Ενδεχομένως να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά, παίζει με τρία στόπερ και είναι καλή στην αντεπίθεση και στην κατοχή της μπάλας. Είναι 50-50 και πρέπει να έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση, προσοχή και ενέργεια αξιοποιώντας το καλό μας ποδόσφαιρο για να το απολαύσουμε. Αύριο δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη».

Για τις απουσίες που είπε κι αν θα έχει Ρέλβας και Μουκουντί: «Αυτό που είπα έχει να κάνει με τις απουσίες που είχαμε από πριν. Δεν θα είναι έξυπνο να ανοίξουμε τα χαρτιά μας τελείως. Θα πρέπει να… μαντέψετε αν θέλετε».

Για το αν θα ξεκινήσει τον Μαρίν από το πρώτο λεπτό: «Αναμέναμε αυτό το ερώτημα. Είναι σε καλή κατάσταση ο Μαρίν. Τόσο το καλοκαίρι, όσο και τώρα. Είχε μία κάμψη, που ήταν φυσιολογική. Έχει πολλές πιθανότητες να είναι στη βασική 11άδα αύριο».
Για την Κραϊόβα και την πορεία της; «Είναι μια ομάδα που μπορεί να σου προκαλέσει δυσάρεστες στιγμές. Την παρακολουθώ. Εχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικό πρότζεκτ. Εχουν δείξει πρόοδο. Άλλαξαν προπονητή, αλλά όχι το σύστημά τους. Γνωρίζουμε κάποιους παίκτες. Όχι προσωπικά, αλλά σε ποδοσφαιρικούς όρους. Είναι καλά οργανωμένοι πίσω από τη μπάλα και έχουν καλές αντεπιθέσεις. Είναι μία ομάδα που μπορεί να σε τιμωρήσει, αν χάσεις τη συγκέντρωσή σου».

Για το αν έχει καταλήξει να παίζει με περισσότερους χαφ στο κέντρο ή με εξτρέμ: «Ηταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα περιστάσεων και συνθηκών. Έπρεπε να βρούμε κάποιες ιδέες. Και τις βρήκαμε. Το ίδιο και αύριο. Είναι σημαντικό να μπορείς να διαφοροποιείσαι τόσο στο ματς μέσα, όσο και μέσα στη σεζόν. Να έχεις το όπλο να αλλάζεις. Με αυτά θα πορευτούμε και θα πολεμήσουμε και αύριο».

Για το τι σημαίνουν οι διαδοχικές επιτυχίες (πρώτη φορά τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι, πρώτη φορά νίκη στην Ιταλία, πρώτη φορά 7 νίκες στην Ευρώπη σε μια σεζόν αν κερδίσει την Πέμπτη) και πώς βλέπει το μέλλον: «Είναι εν μέρει μία υποχρεώση. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτά τα επιτεύγματα. Εχουμε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και την Ευρώπη. Στο Κύπελλο μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί ο στόχος. Τον Μάη το ταμείο. Στο πρωτάθλημα είμαστε καλά, ένα βαθμό κοντά στην κορυφή. Αρχικά στην Ευρώπη υπήρχε ο στόχος να μπούμε στον όμιλο. Μετά να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Επιτεύχθηκε. Τώρα η κατάκτηση μία θέσης στους 8 εκκρεμεί. Αυτή είναι αποτίμηση τώρα. Λόγω των ιστορικών λόγων που αναφέρατε θα έχουμε έναν ακόμη λόγο να κατακτήσουμε τη νίκη αύριο».

